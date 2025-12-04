रिजेंसी इस्टेट सोसायटीचे कचरा व्यवस्थापनात आदर्श कार्य
रिजेंसी इस्टेट सोसायटी कचरा व्यवस्थापनात आदर्श
सेंद्रिय खतनिर्मिती आणि पुनर्प्रक्रिया उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ४ ः डोंबिवली पूर्व येथील रिजेंसी इस्टेट सहकारी गृहनिर्माण संस्था पर्यावरण संवर्धनाचा आदर्श नमुना ठरत आहे. ओला व सुका कचरा यांचे शंभर टक्के वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून सेंद्रिय खतनिर्मिती आणि पुनर्प्रक्रिया उपक्रमांमुळे ही सोसायटी शहरातील कचरा व्यवस्थापनातील एक उत्तम मॉडेल म्हणून पुढे आली आहे.
कचरा व्यवस्थापनात रिजेंसी इस्टेट सहकारी गृहनिर्माण संस्था आदर्श ठरत असून, परिसरातील इतर सोसायट्यांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे. संस्थेमध्ये १ मे २०२१ पासून ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प कार्यरत असून, सल्लागार व प्रकल्प समन्वयक विजय घोडेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम उत्कृष्टरीत्या चालतो. चेअरमन अमित म्हात्रे, सचिव चंद्रहास चौधरी आणि ज्येष्ठ समिती सदस्य सचिन म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली रिजेंसी इस्टेट ही कचरामुक्त व पर्यावरणपूरक सोसायटी म्हणून आदर्श निर्माण करत आहे.
तीन हजार किलो सेंद्रिय खत
सोसायटीची क्षमता दररोज एक हजार २०० किलो ओला कचरा प्रक्रिया करण्याची असून, एरोबिक मायक्रोबिअल कंपोस्टिंग पद्धतीने ३० दिवसांच्या प्रक्रियेनंतर दरमहा सुमारे तीन हजार किलो सेंद्रिय खत तयार होते. हे खत सोसायटीच्या बागांसह रहिवाशांच्या घरगुती बागेत वापरले जाते, शेतकऱ्यांना नाममात्र दरात उपलब्ध करून दिले जाते. २४ इमारती व एक हजार ९२ फ्लॅट्स असलेल्या या संकुलात २०२१ पासून १०० टक्के ओला-सुका कचरा वर्गीकरण सातत्याने केले जाते. सुका कचरा पुनर्प्रक्रियेसाठी पाठविला जातो, तर अत्यल्प कचरा महापालिकेकडे दिला जातो.
पर्यावरणपूरक पद्धतीने सण
पर्यावरण संवर्धनासाठी सोसायटीकडून अनेक उपक्रम राबवले जातात. सिंगल-यूज प्लॅस्टिकला पूर्णतः नकार देण्यात आला असून, सर्व सण पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरे केले जातात. गणेशोत्सवात कृत्रिम तलावातील विसर्जन आणि निर्माल्यापासून तयार होणारे खत हा उपक्रम विशेष उल्लेखनीय आहे.
भटक्या कुत्र्यांचे लसीकरण
सोसायटीतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा सन्मान व प्रोत्साहन हा उपक्रमही कौतुकास्पद ठरतो. संकुलातील भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण व अँटी-रेबीज लसीकरणाची जबाबदारीही श्वान समितीद्वारे नियमित पार पाडली जाते. पर्यावरण समितीद्वारे सभासदांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करून विविध उपक्रम राबवले जातात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.