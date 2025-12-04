श्रीवर्धनमध्ये ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे रस्ते खराब
श्रीवर्धनमध्ये ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे रस्ते खराब
स्थानिकांचा संताप उसळला; काही काळ वाहतूक रोखून आंदोलन
श्रीवर्धन, ता. ४ (वार्ताहर) : श्रीवर्धन येथील जीवनाबंदर आणि मूळगाव कोळीवाडा परिसरात सुरू असलेल्या जेट्टी बांधकाम आणि ग्रोयन्स पद्धतीच्या बंधाऱ्याच्या कामामुळे मोठ्या प्रमाणावर अवजड वाहतूक वाढली आहे. १० चाकी डम्परमधून क्षमता मर्यादेपेक्षा दुप्पट-अधिक दगड आणि माती वाहून नेल्याने मुख्य रस्त्यांवर पिचिंग ढासळणे आणि रस्ता खचण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. या समस्येला कंटाळलेल्या नारायण पाखाडी परिसरातील ग्रामस्थांनी बुधवारी (ता. ३) सायंकाळी अवजड डम्पर वाहतूक काही काळ थांबवून आंदोलन केले.
जीवनाबंदर येथे मत्स्य बंदराचा विकास आणि मूळगाव खाडीत नौकानयन मार्गातील गाळ काढणे तसेच ग्रोयन्स बंधाऱ्याच्या उभारणीची कामे अनेक महिन्यांपासून सुरू आहेत. या कामांसाठी समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर दगड-मातीचा भराव टाकला जातो, ज्यासाठी ग्रामीण भागातून १० चाकी डम्परची वाहतूक केली जाते, मात्र रस्त्यांची क्षमता १५ टन असताना या डम्परमधून तब्बल ३५ टनांपर्यंत मालवाहतूक केली जात असल्याने रस्त्यांची झीज वेगाने वाढली आहे. अरुंद रस्त्यांमुळे समोरून वाहने आली की डम्परचालकांना रस्त्याच्या कडेला वाहन घेण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. यामुळे पिचिंग ढासळणे, रस्ता खचणे आणि खड्ड्यांची निर्मिती यांसारख्या समस्या निर्माण होत आहेत. काही ठिकाणी खचलेल्या भागावर कंत्राटदारांनी सिमेंट-मिश्रित खडी टाकून तात्पुरता उपाय केला, मात्र या ठिकाणी खडी बाहेर येत असल्याने दुचाकी घसरून अपघात होण्याचे प्रकार घडत आहेत. याशिवाय दररोज पाणी फवारणी केल्याने रस्त्यावरची माती ओलावते व दुचाकीस्वारांना वाहन सांभाळणे कठीण जाते.
...............
ग्रामस्थांकडून वारंवार तक्रारी करण्यात येऊनही तत्काळ दखल न घेतल्यामुळे वातावरण काही काळ तणावपूर्ण बनले होते. नुकतेच श्रीवर्धन नगर परिषदेत रुजू झालेले मुख्याधिकारी जीवन पाटील यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया विचारली असता, तत्काळ प्रतिक्रिया देणे शक्य नाही, संबंधित प्रशासकीय माहिती घेत आहे, असे सांगितले. या घटनांमुळे प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून अवजड वाहतूक नियंत्रणात आणावी आणि रस्त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.