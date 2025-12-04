दत्तगुरूंच्या नामस्मरणात वसईकर तल्लीन
दत्तगुरूंच्या नामस्मरणात वसईकर तल्लीन

वसई, ता. ४ (बातमीदार) : वसई तालुक्यात दत्तजयंतीचा उत्साह दिसून आला. मंदिरामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. भाविकांची सकाळपासून दत्तगुरूंचे दर्शन घेण्यासाठी मंदिरात पावले वळली असल्याचे ठिकठिकाणी दिसून आले.

दत्तजयंतीचे औचित्य साधून मंदिरात पूजा-अर्चा, अभिषेक करण्यात आला, तर वसई, नालासोपारा, विरार शहरी आणि ग्रामीण भागात दिंडी, पालखी, दत्तगुरुंचे नामस्मरण, महाआरती, भंडारा आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमावेळी मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी सहभाग घेतला. या वेळी अनेक मंदिरांत भजनाचा कार्यक्रम पार पडला. या वेळी भाविक तल्लीन झाले, तर मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना गैरसोय निर्माण होऊ नये, यासाठी मंदिर ट्रस्टकडून खबरदारी घेण्यात आली होती. दत्तजयंतीनिमित्त हार-फुलांना बाजारात मागणी वाढली होती. यात पिवळी शेवंती, चाफा व अन्य फुलांचा बाजार फुलला असल्याचे दिसून आले.

