आरक्षित भूखंडासाठी आक्रमक

नागपूर अधिवेशनात धडकण्याचा मनसेचा इशारा
तुर्भे, ता. ४ (बातमीदार) : नेरूळ सेक्टर-२८ येथील उद्यान, मैदान, दिव्यांग केंद्र, ज्येष्ठ नागरिक संघ, पोलिस स्थानकासाठी आरक्षित भूखंड सिडकोने निविदा काढून खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला विकला आहे. याबाबत मनसेकडून आरक्षित भूखंड वाचावण्याकरिता धरणे आंदोलन केले. तसेच आरक्षित भूखंडावरील व्यवहार रद्द करण्यासाठी मनसे नागपूर अधिवेशनात धडक देणार असल्याचा इशारा मनसे प्रवक्ते गजानन काळे यांनी दिला.
नेरूळ, सीवूड्स, जुईनगरमधील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या आंदोलनाला राजकीय पक्षांनीसुद्धा पाठिंबा दिला. या वेळी दिव्यांग केंद्र आमच्या हक्काचे...नाही कोणाच्या बापाचे, मैदान खाणाऱ्या सिडको बकासुरचं करायचं काय... खाली डोके वर पाय, पोलिस ठाण्याचा भूखंड खाणाऱ्या सिडकोचा निषेध असो, नेरूळकरांनो विकास हवा की गामी हवा, अशा घोषणांनी महाराष्ट्र सैनिकांनी परिसर दणाणून सोडला. भूखंडावर उद्यान, मैदान, दिव्यांग केंद्र, ज्येष्ठ नागरिक संघ, पोलिस स्थानकांसाठी आरक्षित भूखंड, असा फलक लावणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. या भूखंडावर बिल्डरला एक वीटही रचू देणार नाही, असा इशारा गजानन काळे यांनी दिला.
