आडघर येथे ‘मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायतराज अभियान’
विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता; ग्रामविकासासह स्वच्छतेचा संदेश
माणगाव, ता. ४ (वार्ताहर) : रायगड जिल्हा परिषद शाळा, आडघर येथे राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायतराज अभियान’अंतर्गत विविध उपक्रम पार पडले. ग्रामीण भागातील शाळांच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणे, विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जाणिवा निर्माण करणे आणि ग्रामविकास उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे ही या अभियानाची मुख्य उद्दिष्टे असून, आडघर शाळेत हा उपक्रम अत्यंत उत्साहात पार पडला.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन स्थानिक मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. शाळेतील विद्यार्थी, पालक, ग्रामपंचायत सदस्य श्रावणी संतोष दसवते, माजी सदस्य पूनम राहुल दसवते, ग्रामपंचायत अधिकारी रूपाली देवरे, कर्मचारीवर्ग, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि शाळेचे मुख्याध्यापक संतोष मोहिते यांच्या सहकार्यातून परिसर स्वच्छता उपक्रम राबविण्यात आला. अंगणवाडी, आजूबाजूचा परिसर या ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने स्वच्छता करण्यात आली. ग्रामस्थ आणि विद्यार्थी यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे संपूर्ण उपक्रमाला विशेष यश मिळाले. अभियानांतर्गत स्वच्छता मोहिमेसोबतच वृक्षारोपण, पोषण-जागृती, डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, जलसंधारण आणि ग्रामविकासाशी निगडित अनेक उपक्रम राबविण्यात आले. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये कर्तव्यभावना, पर्यावरण संवर्धनाची जाण आणि सामाजिक सहभागाची भावना वृद्धिंगत झाली असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. ग्रामपंचायत आडघर यांनी अभियानासाठी पूर्ण सहकार्य करून शाळा आणि गावातील विकास उपक्रमांना बळकटी दिली. कार्यक्रमाच्या शेवटी विविध उपक्रमांत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थी आणि सहभागींना प्रमाणपत्रे देऊन गौरविण्यात आले. शाळा प्रशासन, शिक्षक, ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वयंसेवक यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे हा उपक्रम अत्यंत यशस्वीपणे राबविण्यात आल्याचे उपस्थितांनी नमूद केले.