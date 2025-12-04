तुटलेल्या चपला, बुटांच्या गोण्यांच्या आड मद्यतस्करी
मनोर, ता. ४ (बातमीदार) : टेम्पोत तुटलेल्या चपला आणि बुटांच्या गोण्यांच्या आड सुरू असलेली दमण बनावटीच्या विदेशी दारूची तस्करी मनोर पोलिसांनी उघडकीस आणली आहे. गोपनीय माहितीच्या आधारे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर नांदगावच्या उड्डाणपूल परिसरात कारवाई करीत दहा लाखांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून टेम्पोचालक किशोर भिका बावीसकर (वय ३९, रा. सुर्यानगर झोपडपट्टी, विक्रोळी, मुंबई) याला अटक करण्यात आली आहे.
पोलिस आणि उत्पादन शुल्क विभागाला चकवा देऊन दमण बनावटीच्या दारू तस्करीसाठी दारूमाफिया विविध क्लुप्त्या लढवत असतात. परंतु पोलिसांनी तोडीस तोड माहिती काढत कारवाई करून दारूमाफियांचा दारूसाठा जप्त केल्याने पोलिसांच्या कारवाईचे स्वागत केले जात आहे. महामार्गावरून मुंबईच्या दिशेने एका टेम्पोतून दमण बनवटीच्या दारूची तस्करी केली जाणार असल्याची गोपनीय माहिती मनोर पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार मनोर पोलिसांनी महामार्गावरील नांदगावच्या हद्दीतील उड्डाणपुलालगतच्या सम्राट हॉटेल समोरच्या सेवा रस्त्यावर सापळा रचला होता. दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास एक संशयित टेम्पो (एमएच १८ बीएच ७७००) महामार्गावरून मुंबईच्या दिशेने जाताना दिसला. पोलिसांच्या पथकाने पाठलाग करून टेम्पो थांबवला. त्यानंतर पंचांच्या उपस्थितीत टेम्पोची तपासणी केली असता तुटलेल्या चपलांनी भरलेल्या गोण्यांच्या खाली पुठ्ठयाचे बॉक्स आढळून आले. ते उघडले असता दमण बनावटीच्या विदेशी दारुचा साठा आढळून आल्याने टेम्पो आणि दारूसाठा असा एकूण २० लाखांचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला.