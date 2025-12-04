टीईटीविरोधातील आंदोलनावर शिक्षकांमध्ये संभ्रम?
टोकावडे, ता. ४ (बातमीदार) : टीईटी परीक्षेविरोधात जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक; तसेच खासगी अनुदानित शाळांच्या काही संघटनांनी ५ डिसेंबरला शाळा बंद आंदोलनाची हाक दिली असली तरी शिक्षकांमध्ये मोठी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. काही संघटनांनी या बंदला विरोध दर्शविला असून, परस्परविरोधी भूमिकेमुळे आंदोलनाला किती प्रतिसाद मिळेल याबाबत अनिश्चितता वाढली आहे.
प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी शाळा बंद ठेवणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये आणखी तणाव आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मोर्चासाठी बिनपगारी रजा घेणे अनेकांना परवडणारे नसल्याने किती शिक्षक प्रत्यक्ष सहभागी होतील, हे आंदोलनानंतरच स्पष्ट होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
काही शिक्षक संघटना तसेच खासगी व अनुदानित शाळांनी बंदची घोषणा करत आहेत. काही संघटनांनी विद्यार्थीहिताच्या दृष्टीने या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे अनेक संघटना बंदपासून अलिप्त राहणार असल्याचे कळते. परिणामी ५ डिसेंबरच्या शाळा बंदमध्ये गोंधळ आणि अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. टीईटी परीक्षा ही शिक्षकांसाठी कौशल्य चाचणी आहे. तिच्याविरोधात होत असलेल्या बंदला शिक्षक किती प्रतिसाद देतात, याची उत्सुकता आहे. जिल्ह्यातील शाळा ५ डिसेंबरला सुरू राहतील की बंद, हे अखेर विविध शिक्षक संघटनांच्या अंतिम भूमिकेवर अवलंबून राहणार आहे.
शाळा बंद आंदोलनात सहभागी शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्याचे निर्देश देणे हे अशोभनीय आहे. संच मान्यता व टीईटी संदर्भातील अयोग्य निर्णयांवर मार्ग काढण्याऐवजी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याने शिक्षकांमधील असंतोष वाढतच जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, ही शिक्षण क्रांती संघटनेची भूमिका आहे. सरकारने तातडीने संच मान्यता पूर्ववत करावी आणि २०१३ पूर्वीच्या शिक्षकांना टीईटीतून सूट द्यावी.
- सुधीर घागस, राज्य अध्यक्ष, शिक्षण क्रांती संघटन
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.