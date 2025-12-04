जोगेश्वरी-अंधेरीतील सहकारी संस्थांना दिलासा
उपनिबंधक कार्यालय के पूर्व विभागात स्थलांतरित
जोगेश्वरी, ता. ४ (बातमीदार) : सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर उपनिबंधक व सहनिबंधक, सहकारी संस्था (के/पूर्व विभाग) यांचे कार्यालय अखेर वडाळा येथून स्थलांतरित होऊन मुंबई महानगरपालिकेच्या के/पूर्व विभागात हलवण्यात आले आहे. ५ डिसेंबर रोजी या नव्या कार्यालयाचे उद्घाटन होणार आहे. या निर्णयामुळे जोगेश्वरी-अंधेरी परिसरातील शेकडो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून उपनिबंधक व सहनिबंधक, सहकारी संस्था (के/पूर्व विभाग) यांचे कार्यालय वडाळा येथे असल्याने जोगेश्वरी-अंधेरी परिसरातील नागरिकांना सहकारी संस्था नोंदणी, पत्रव्यवहार, तक्रार निवारण, लेखा तपासणी यांसारख्या विविध कामांसाठी लांबचा प्रवास करावा लागत होता. त्यामुळे त्यांना वेळ, खर्च आणि प्रवासातील गैरसोयींचा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागत होता.
स्थानिक पातळीवरील नागरिक आणि सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी या गैरसोयीबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. परिसरातील वाढती गरज, प्राप्त तक्रारी आणि स्थानिक आग्रहाचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर अखेर कार्यालयाचे स्थलांतर करण्याचा निर्णय उपनिबंधक (पूर्व विभाग) यांनी घेतला.