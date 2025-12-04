दत्तगुरुच्या नावाने उरण दुमदुमले
दत्तगुरुच्या नावाने उरण दुमदुमले
उत्सवाला यात्रेचे स्वरूप, मंदिरांमध्ये भाविकांची गर्दी
उरण, ता.४ (वार्ताहर)ः अनेकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या दत्तजयंतीनिमित्त संपूर्ण परिसरात उत्साह संचारला होता. यावेळी शहरातील देऊळवाडी, चिरनेर कातळपाडा, पाणदिवे, आवरे, नवे पोपूड, विनायक, उरण पोलिस ठाणे, उरण वाहतूक पोलिस ठाणे, न्हावा-शेवा पोलिस ठाणे अशा विविध ठिकाणी पहाटेपासूनच भाविकांनी गर्दी केली होती.
उरण शहरातील देऊळवाडीमधील प्रसिद्ध दत्त मंदिर उत्सवाला ९९ वर्ष पूर्ण होत आहेत. देऊळवाडी युवक मंडळ, महेश बालदि मित्र मंडळ ऐश्वर्या प्रोडक्शनचे राजेश पाटील, भावना घाणेकर यांच्या माध्यमातून येणाऱ्या भक्त गणासाठी महाप्रसाद देण्यात आला. दत्त जयंती निमित्त उरण शहराला यात्रेचे स्वरूप आले होते. गुरूवार असल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांची दुकाने बंद होती. मात्र, चारफाटा पासून ते राजपाल नाका पर्यंत खेळणी,महिलांचे अलंकार, विविध प्रकारच्या आकर्षक साहित्य दुकाने, मिठाई, घरगुती शोभेच्या वस्तूची दुकाने आकर्षणाचे केंद्र ठरली होती.
----------------------
वाहतुकीत बदल
उत्सवामध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी उरण पोलिसांची यंत्रणा सज्ज होती. अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिस नाक्यांवर बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आला होता. तसेच वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी कोट नाका, चारफाटा येथून वाहनांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.