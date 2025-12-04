नवी मुंबई गुन्हे शाखेने ५३ नागरिकांना मोबाईल फोन केले परत

अँकर
नवी मुंबईत ५३ नागरिकांना हरवलेले मोबाईल परत मिळाले
गुन्हे शाखेच्या शोधमोहिमेत सुमारे नऊ लाखांचे फोन हस्तगत
नवी मुंबई (वार्ताहर) : नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखा युनिट-२ ने सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत चोरीला गेलेले आणि गहाळ झालेल्या एकूण ५३ मोबाईल फोनचा शोध घेऊन ते संबंधित नागरिकांना परत केले. या मोबाईलची एकूण किंमत सुमारे आठ लाख ९२ हजार रुपये असून, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल पाटील यांच्या हस्ते फोन परत करण्यात आले. हरवलेले व चोरीला गेलेले मोबाईल फोन परत मिळाल्याने नागरिकांनी पोलिसांचे कौतुक करून त्यांचे आभार मानले.
केंद्र सरकारच्या सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर पोर्टलच्या मदतीने ही शोधमोहीम राबवण्यात आली. सहाय्यक पोलिस आयुक्त (गुन्हे) अजयकुमार लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट-२ चे पथकाने वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अनिल पाटील व त्यांच्या पथकातील अंमलदारांकडून विशेष मोहीम राबविण्यात आली होती.
या शोधमोहिमेत युनिट-२ च्या पथकाने सीईआयआर पोर्टलवरून आढावा घेऊन, तांत्रिक विश्लेषण करून फोनचे लोकेशन शोधण्याचे काम केले. तपासादरम्यान अनेक मोबाईल फोन महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांत तसेच देशातील विविध राज्यांत वापरात असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे काही ठिकाणी स्थानिक पोलिसांची मदत घेऊन सुमारे आठ लाख ९२ हजार रुपये किमतीचे मोबाईल फोन हस्तगत केले. तसेच संबंधित फोन मालकांना सदरचे मोबाईल फोन परत केले आहेत.
