दरोडा, जबरी चोरी, घरफोडया करणाऱया ४ अट्टल चोरटयाना अटक,
नवी मुंबई गुन्हे शाखेच्या धडक कारवाईत चार अट्टल चोरट्यांना अटक
नऊ गुन्ह्यांचा उलगडा
पनवेल (वार्ताहर) : पनवेल, कळंबोली, कामोठे आणि उलवा परिसरात दरोडे, चोरी आणि घरफोड्या करणाऱ्या चार अट्टल चोरट्यांना नवी मुंबई गुन्हे शाखा युनिट-३च्या पथकाने अटक केली. या आरोपींच्या चौकशीत नवी मुंबईच्या हद्दीत केलेले एकूण नऊ गंभीर गुन्हे उघडकीस आले असून, मोठ्या प्रमाणातील चोरीचा मुद्देमालही पोलिसांनी हस्तगत केला आहे.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यात बोलेरो पिकअपने आलेल्या काही लुटारूंनी गव्हाणफाटा चौकीसमोर सुरू असलेल्या रेल्वे ब्रिजच्या बांधकाम साईटवर हल्ला करून सुरक्षा रक्षकाला बांधून ठेवत मारहाण केली आणि तेथील लोखंडी साहित्य लुटून पळ काढला होता. याप्रकरणी पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी या तपासासाठी गुन्हे शाखा युनिट-३ चे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अविनाश काळदाते यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पवन नांद्रे, पोलिस उपनिरीक्षक अभयसिंह शिंदे, सहाय्यक फौजदार अनिल पाटील, पोलिस हवालदार रमेश शिंदे आदींच्या पथकाने तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज आणि गुप्त माहितीच्या आधारावर बेलापूर परिसरातून समशेर शेर खान (२१) आणि कुलदीप बच्चू सिंग (२३) या दोघांना ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यांनी उरण, पनवेल, कामोठे आणि उलवा परिसरातील एकूण सहा चोरीच्या गुन्ह्यांची कबुली दिली.
दरम्यान, कळंबोली सेक्टर-१४ मध्ये झालेल्या लाखोंच्या घरफोडी प्रकरणातही पोलिसांनी मोठी कामगिरी करत सलिम मोहम्मद शेख (३७) आणि तौफिक मोहम्मद शेख (३२) या दोघांना अंबरनाथ येथून अटक केली. या दोघांकडून कळंबोली, रायगड (नेरळ) आणि सिंधुदुर्ग (कुडाळ) येथील तीन गंभीर घरफोड्यांचे गुन्हे उघडकीस आले असून, दागिने, रोख रक्कम आणि इतर मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे. सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे.
