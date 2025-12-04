श्रमजीवी संघटनेची केडीएमसी मुख्यालयावर धडक
श्रमजीवी संघटनेची पालिका मुख्यालयावर धडक
कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन
कल्याण, ता. ४ ( वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील सफाई कामगार व वाहन चालक कामगारांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराविरुद्ध श्रमजीवी रयत कामगार संघटनेने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका मुख्यालयावर धडक दिली असून आंदोलन करण्यात आले.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेत काम करणारे सफाई कामगारांना कामगार हक्क कायद्याप्रमाणे सवलत मिळत नाही, किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळत नाही, सुट्टी नाही, ओवरटाईम कामाचा मोबदला नाही, पगारात तफावत आढळतात. या सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने मुख्यालयावर धडक देत बेमुदत आंदोलन करण्यात आले. याबाबत श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड, घनकचरा विभागाचे उपायुक्त रामदास कोकरे यांच्यासोबत बैठक पार पडली.
बैठकीनंतर आंदोलन मागे
या बैठकीत कामगारांचा सात तारखेच्या आत पगार होणार, कामगारांना पगाराची स्लीप मिळणार, नवीन ठेकेदाराच्या कंपनीत बाकी असलेल्या ६६ कामगारांना रुजू करण्यात येणार यांसह इतर मागण्या मान्य करण्यात आल्या. तसेच ठेकेदार आणि कामगारांची आयुक्तांच्या सोबत बैठक लावून उर्वरित प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर हे आंदोलन मागे घेतल्याची माहिती श्रमजीवी संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस राजेश चन्ने यांनी दिली. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कामगार सहभागी झाले आहेत.
