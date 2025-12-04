सह्याद्री परिसर शेतकरी संघटनेची तातडीची सभा
मुरबाड, ता. ४ (बातमीदार) : शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनींना लावलेली वनसंज्ञा (सेक्शन ३५) रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणाऱ्या सह्याद्री परिसर शेतकरी संघटनेची अति तातडीची सभा सोमवारी (ता. ८) सकाळी १०.३० वाजता बदलापूर पश्चिम येथे होणार आहे.
ठाणे, पालघर, रायगड तसेच राज्यातील इतर काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनींना वनसंज्ञा लागू केल्यामुळे पाच वर्षांपासून संघटना सातत्याने लढा देत आहे. आता या आंदोलनाला नवी दिशा देण्यासाठी, भावी धोरण ठरवण्यासाठी आणि सामूहिक कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी ही महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. या सभेसाठी संघटनेचे अध्यक्ष किशोर ठाकरे, उपाध्यक्ष चंद्रकांत शेळके, सचिव ॲड. राहुल ठाकरे, खजिनदार गणेश नाईक, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सेक्शन ३५ बाबत बाधित शेतकऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडणारे ॲड. भरत ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय सह्याद्री परिसर शेतकरी संघटनेचे कार्यकारी संचालक मंडळही उपस्थित राहणार आहे. सभेचे आयोजन लक्ष्मण विसपुते, कार्यकारी प्रतिनिधी, सह्याद्री परिसर शेतकरी संघटना यांनी केले आहे. सेक्शन ३५च्या प्रश्नावर भविष्यातील लढ्याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी ही सभा अत्यंत निर्णायक ठरणार असून, सर्व शेतकरी बांधवांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.
