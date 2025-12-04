डहाणूमध्ये तृतीयपंथी मतदारांची उपेक्षा
कासा, ता. ४ (बातमीदार) : डहाणू नगर परिषद निवडणुकीत तृतीयपंथी मतदारांनी सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे आपला लोकशाही हक्क बजावत मतदानात सहभाग नोंदवला, परंतु निवडणूक यंत्रणेच्या गलथान कारभारामुळे प्रत्यक्षात ३० ते ३५ जणांनी मतदान केल्याची माहिती आहे. अधिकृत आकडेवारीत केवळ एकाच तृतीयपंथी मतदाराची नोंद करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे तृतीयपंथी समाजात नाराजी पसरली आहे.
डहाणूतील १० क्रमांकाच्या प्रभागातील मतदान केंद्रावर तृतीयपंथी समुदायातील सुमारे ३० ते ३५ मतदार मतदानासाठी पोहोचले. डहाणूचा विकास आणि समाजाला योग्य ओळख मिळावी, या अपेक्षेने आम्ही मतदान केले, असे किन्नर गुरू रेश्मा पवई यांनी सांगितले. मतदानानंतर त्यांनी याबाबतचा व्हिडिओदेखील चित्रीकरण करत जागृती केली, परंतु निवडणूक विभागाने जाहीर केलेल्या मतदानाच्या आकडेवारीत फक्त एकाच तृतीयपंथी मतदाराने मतदान केल्याची नोंद करण्यात आली असून, उर्वरित मतदान ‘महिला’ मतदार म्हणून नोंदवण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. बोटाला शाई लागूनही तृतीयपंथी मतदारांची नोंद न करणे, ही लोकशाहीची अवहेलना आहे, असा रेश्मा पवई यांनी संताप व्यक्त केला.
डहाणूतील सामाजिक कार्यकर्त्या उज्वला डामसे यांनी सांगितले की, सात वर्षांपूर्वी तृतीयपंथी समाजातील सुमारे ४० जणांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. आधार कार्ड, बँक खाते, आवश्यक कागदपत्रे मिळवून दिली. तरीसुद्धा आजही निवडणूक यंत्रणा त्यांच्यावर अन्याय करत आहे.
महिला नोंद असल्याने नाराजी
तृतीयपंथी समाजानुसार, ३० ते ३५ मतदारांपैकी दोन जणांचे निधन झाले असून, काहींची नावे ‘महिला’ म्हणून नोंदवली गेली आहेत. २७ जणांनी मतदान केले असून, त्यापैकी बहुतेक १०वी ते पदवीपर्यंत शिक्षित आहेत. ‘पवई’ हे आडनाव आमची ओळख सांगते, तरी आम्हाला कधी न्याय मिळणार,” असा सवाल रेश्मा पवई यांनी उपस्थित केला. डहाणू निवडणूक यंत्रणेकडून याबाबत विचारणा केली असता संपर्क झाला नाही.
