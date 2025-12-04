“कपटी मैत्रीचे राजकारण किती दिवस?”
कपटी मैत्रीचे राजकारण किती दिवस?
तात्या माने यांची भाजप, शिंदे गटावर टीका
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ४ ः भाजप आणि शिंदे गटामध्ये पक्षप्रवेशाची चढाओढ सुरू आहे. डोंबिवलीत मात्र सुशिक्षित तरुण स्वतःहून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात प्रवेश करीत आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख तात्या माने यांनी या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांचे नाव न घेता जोरदार टोले हाणले. त्यांची सध्या दिसणारी मैत्री म्हणजे कपटी मैत्री असल्याची टीका त्यांनी केली.
डोंबिवली पश्चिमेला गुरुवारी जिल्हाप्रमुख तात्या माने, उपजिल्हाप्रमुख योगेंद्र भोईर, प्रकाश तेलगोटे यांच्या उपस्थितीत सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधी वैशाली म्हात्रे, किरण म्हात्रे, विकास पोटे, अनिरुद्ध भोईर, विक्रम भोईर, सकुल तुरबाडकर, स्वप्नील भोईर यांसह अनेक कार्यकर्त्यांनी पक्षात प्रवेश केला. या वेळी तात्या माने यांनी कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ येथील भाजप आणि शिंदे गटात सुरू असलेल्या पक्ष फोडाफोडीवरून तोंडसुख घेतले.
---
सुशिक्षितांना आकर्षण
शिवसेना ठाकरे पक्षात डॉक्टर, आयएएस पूर्वतयारी करणारे विद्यार्थी आणि सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय असलेले नागरिक उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून पक्षात दाखल झाले. या प्रवेशांमुळे विरोधकांच्या डोळ्यात मात्र काटा खुपत असेल. तात्या पुढे म्हणाले, त्यांच्याकडे लोकांना ओढून नेण्याची धडपड सुरू आहे, पण आमच्याकडे लोक स्वतःहून येतात. कारण लोक सुशिक्षित आहेत. सुसंस्कृत आहेत आणि कोण खरी कामे करतो हे त्यांना कळते. आमच्यावर कितीही दबाव टाकला, पदाधिकाऱ्यांना धमकावले तरीही जनता आमच्यासोबतच उभी आहे.
--
विरोधकांना आव्हान
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत पुन्हा भगवा फडकवण्याचा निर्धार व्यक्त करत त्यांनी विरोधकांना थेट आव्हान दिले. जोपर्यंत भगवा महापालिकेवर फडकत नाही, तोपर्यंत एकही शिवसैनिक निवांत बसणार नाही. स्वार्थाच्या राजकारणावर भिंतच बसणार, कारण स्वार्थी लोक जास्त काळ सोबत राहात नाहीत. निस्वार्थी लोक एकत्र आल्यावर मात्र त्यांना कोणी डळमळीत करू शकत नाही, असे माने यांनी स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.