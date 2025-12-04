...तर श्रीलंका-नेपाळसारखी परिस्थिती होणार
उल्हासनगर, ता. ४ (वार्ताहर) : उल्हासनगरातील मतदारयादीतील प्रचंड गोंधळ, सरकारची ढिसाळ निवडणूक प्रक्रिया आणि सत्ताधाऱ्यांच्या वादग्रस्त वर्तनामुळे राज्यातील लोकशाही गोंधळाच्या उंबरठ्यावर उभी असल्याची टीका ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख धनंजय बोडारे यांनी केला. ही अव्यवस्था अशीच सुरू राहिली तर देशात श्रीलंका-नेपाळसारखी अस्थिर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
मतदारयादीत हजारो नावांची उलटापालट झाल्यामुळे नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होत असून, निवडणूक आयोगाविरोधात जनक्षोभ वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. महापालिकेच्या प्रारूप मतदारयादीत मोठ्या प्रमाणात गोंधळ असल्याचे समोर आले आहे. प्रभागनिहाय पडताळणी करताना हजारो मतदारांची नावे चुकीच्या प्रभागांत टाकण्यात आली आहेत, तर अनेकांची नावे यादीतून गायब आहेत. या त्रुटीमुळे आगामी महापालिका निवडणुकांमध्ये गंभीर गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे बोडारे यांनी सांगितले. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदन देत तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली. विरोधी पक्षांकडूनही मोठ्या प्रमाणात हरकती दाखल केल्याने निवडणूक आयोगावरील नाराजी वाढत आहे.
लोकशाहीची विश्वसनीयता धोक्यात
लोकशाही व्यवस्थेचा कणा म्हणजे निवडणूक व्यवस्था; पण अलीकडील नगरपालिकांच्या प्रक्रियेत ज्या चुका, गफलती आणि गोंधळ झाला, त्यामुळे लोकशाहीची विश्वसनीयता धोक्यात आली आहे. महाराष्ट्राने तर याबाबतीत उत्तरप्रदेश-बिहारलाही मागे टाकले आहे. प्रशासकीय शिथिलता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील वाढत्या त्रुटींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अस्थिरतेकडे झुकत असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
आंदोलनाचा इशारा
मतदारयादीतील गोंधळ तत्काळ दूर करणे, नागरिकांना अचूक माहिती देणे आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करा; अन्यथा मोठ्या आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असा इशाराही बोडारे यांनी दिला.
