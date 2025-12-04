खोटी एफडीआर दाखवून मिळवला ठेका
लोणेरेतील कंत्राटदारास अटक; गोरेगाव पोलिसांचा तपास सुरू
श्रीवर्धन, ता. ३ (बातमीदार) : रायगड जिल्ह्यातील लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात डिप्लोमा विंग परिसर ते न्हावे रोड या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामासाठी खोटी ‘मदत ठेव’ (एफडीआर) पावती सादर करून कंत्राट मिळवल्याप्रकरणी लोणेरे येथील कंत्राटदार सागर जाधव याला गोरेगाव पोलिसांनी अटक केली आहे. विद्यापीठाकडे जमा करणे आवश्यक असलेली ८१ लाख १८ हजार ५१३ रुपयांची एफडीआर पावती बनावट असल्याचे तपासात उघड झाले.
विद्यापीठाने कंत्राट मंजुरीपूर्वी एफडीआर जमा करणे बंधनकारक ठेवले होते. आरोपी सागर जाधव याच्याकडे प्रत्यक्षात तेवढी रक्कम नसताना त्याने १५ मे २०२५ तारीख दाखवून बनावट एफडीआर पावती तयार केली आणि ती विद्यापीठ अधिकाऱ्यांकडे जमा केली. कागदपत्रे खरी असल्याच्या विश्वासावर विद्यापीठाने त्याला काम मंजूर केले. यानंतर विद्यापीठाने एफडीआरची नियमित पडताळणी करताना संबंधित बँकेत तपास सुरू केला असता एफडीआर क्रमांक, रक्कम आणि बँक नोंदी यात कोणतीही तफावत जुळत नसल्याचे आढळले. अधिक चौकशीत संपूर्ण एफडीआरच खोटी असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने गोरेगाव पोलिस ठाण्यात अधिकृत तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपीचे मोबाईल व्यवहार, बँक स्टेटमेंट, जमा केलेले दस्तऐवज यांची तपासणी केली. उपलब्ध पुरावे तपासल्यानंतर आरोपीने जाणीवपूर्वक बनावट एफडीआर सादर करून विद्यापीठाची दिशाभूल केल्याचे निष्पन्न होताच १९ नोव्हेंबरला त्याला अटक करण्यात आली. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विजय सुर्वे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
