पनवेलजवळ मालगाडीचे चाक रुळावरून घसरले
‘मेल-एक्स्प्रेस’ विस्कळित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः मध्य रेल्वेच्या पनवेल स्थानकाजवळ आज गुरुवारी (ता. ४) दुपारी मालगाडीच्या एका वॅगनचे चाक रेल्वे रुळावरून घसरल्याने रेल्वे वाहतुकीत ठप्प झाली. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी मुंबई-गोवा या महत्त्वाच्या मार्गावर काही काळ रेल्वे वाहतूक विस्कळित झाली. नेहमीच व्यग्र असलेल्या या मार्गावर अशी घटना घडल्याने प्रवासी काही काळ प्रतीक्षेत राहिले.
मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, दुपारी १२.२८ वाजता पनवेल स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक पाचजवळील क्रॉसिंग पॉइंटवर जेएनपीएकडे जाणाऱ्या कंटेनर मालगाडीच्या एका वॅगनचे ट्रॉली चाक रुळावरून घसरले. जोराचा आवाज झाल्याने स्थानक परिसरातील कर्मचारी आणि रेल्वे सुरक्षा कर्मचारी तत्काळ सतर्क झाले. घटनेची माहिती मिळताच मध्य रेल्वेचे अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक पथक तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि चाक पुन्हा रेल्वे रुळावर आणण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले. सुमारे पाऊणतास चाललेल्या या कामानंतर यश आले. यानंतर दुपारी १.२५ वाजता रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली; मात्र या कालावधीत मुंबई-गोवा मार्गावरील गाड्यांची ये-जा मंदावली. काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांना उशीर झाला. काही गाड्या थांबवून किंवा नियंत्रित वेगाने सोडण्याची वेळ रेल्वेवर आली. या घटनेचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. रेल्वे प्रशासनाने तांत्रिक तपास सुरू केला आहे.
