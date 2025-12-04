‘ट्रान्सफाॅर्मिंग मुंबई...’ प्रदर्शन आजपासून
‘ट्रान्स्फाॅर्मिंग मुंबई...’
प्रदर्शन आजपासून
मुंबई, ता. ४ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४पासून महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या परिवर्तन, प्रगती आणि सुशासनाच्या वाटचालीचे भव्य कलात्मक चित्रण करणाऱ्या ‘ट्रान्स्फॉर्मिंग मुंबई, ट्रान्स्फॉर्मिंग महाराष्ट्र’ या विशेष पोर्ट्रेट प्रदर्शनाचे उद्घाटन शुक्रवारी (ता. ५) भाजप मुंबईचे अध्यक्ष अमित साटम यांच्या हस्ते हाेणार आहे.
याप्रसंगी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, कौशल्य, रोजगार व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमधील पिकॉक हॉल येथे हे प्रदर्शन ५ आणि ७ डिसेंबरपर्यंत चालणार असून, सकाळी ११ ते संध्याकाळी ७.३० या वेळेत ते सर्वांसाठी खुले राहणार आहे. या प्रदर्शनात १००पेक्षा अधिक पोर्ट्रेट पेंटिंग्जच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विविध कार्यक्षेत्रांतील योगदानाचा, निर्णयक्षम नेतृत्वाचा आणि समाजकल्याणासाठीच्या त्यांच्या व्यापक दृष्टिकोनाचा कलात्मक पट साकारला आहे. पोर्ट्रेट चित्रकार भरतसिंह यांच्या संकल्पनेतून हे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे.
