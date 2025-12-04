निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन नव्हे, तर सातत्याने विकास
विकासाला निवडणुकीची चौकट नाही!
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते विकासकामांचे भूमिपूजन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : शिवसैनिक विकासाला निवडणुकीची चौकट लावत नाहीत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे वर्षभर लोकांमध्ये राहून काम करणारे नेते आहेत. निवडणुका केव्हाही जाहीर झाल्या तरी आम्ही नेहमीच तयार आहोत, असे मत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले.
ठाण्यात गुरुवारी विविध विकास प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. ओवळा-माजिवडा मतदारसंघात अलीकडे अनेक विकासकामांना गती मिळाली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामुळे ठाण्यात सर्वत्र कामांच्या वेगात वाढ झाली आहे. स्थानिक मंत्री म्हणून या कामांचे उद्घाटन करताना समाधान वाटत असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
---
केवळ अफवाच
निवडणूक आयोग १० तारखेला प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. अंदाजे १५ ते २० डिसेंबरदरम्यान आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जानेवारीच्या १५ ते २० दरम्यान होऊ शकतात. तळागाळातील कार्यकर्त्यांना निवडणूक ही आपली क्षमता आजमावण्याची संधी असल्याचे सांगत सरनाईक म्हणाले, “कधी आम्ही सोबत लढलो, तर कधी वेगळे, मात्र यंदा महायुती ७५ टक्क्यांहून अधिक जागा जिंकेल हे २१ तारखेलाच स्पष्ट होईल. कल्याण-डोंबिवलीतील कथित पक्षप्रवेश वाद हे केवळ अफवा असल्याचे ते म्हणाले. काही जण आर्थिक स्वार्थासाठी पक्ष बदलतात, पण ठाण्यातील जनता एकनाथ शिंदे यांच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवते. धर्मवीर आनंद दिघे यांचा बालेकिल्ला असलेला हा जिल्हा आता शिंदे साहेबांचा आहे. कोण कितीही उड्या मारल्या तरी शिवसेनेला त्याचा परिणाम होत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
---
दुटप्पीपणा योग्य नाही
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे हे तिघेच मोठ्या प्रमाणात प्रचारासाठी फिरले. आम्ही १० दिवसांत तब्बल ५३ सभा घेतल्या. इतर पक्षांचे नेते मात्र मैदानात दिसलेच नाहीत. निवडून आल्यावर पैशाची उधळण झाल्याचा दावा करणे चुकीचे आहे. तसेच लोकसभा जिंकल्यावर मशीन योग्य आणि हवे तसे मतदान न मिळाल्यावर चुकीची हा दुटप्पीपणा योग्य नसल्याची टीका मंत्री सरनाईक यांनी विरोधकांवर केली.
