मुंबईसह राज्यातील शाळा आज बंद
अनुदानित शाळांचा सहभाग
मुंबई, ता. ४ : शालेय शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे राज्यातील अनुदानित, सरकारी शाळा संकटात सापडल्या आहेत. याविरोधात राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी शुक्रवारी (ता. ५) मुंबईसह राज्यातील सर्व शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये बंद ठेवून सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदाेलनात अनुदानित शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
मुंबई शिक्षण उपसंचालक विभागात येणाऱ्या ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना जिल्ह्याच्या ठिकाणांसोबतच मुंबईतील चर्नी रोड येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन करणार आहे. यात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेचे अध्यक्ष व शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर, कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार असून ठाणे, पालघर, रायगडमध्ये राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांच्या नेतृत्वाखाली विविध ठिकाणी आंदोलने केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. यासोबत मुंबई शिक्षक भारती, पुरोगामी शिक्षक संघटना आदीही मैदानात उतरणार असल्याचे सांगण्यात आले.
१५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामुळे राज्यभरातील अंदाजे २५ हजार अनुदानित व सरकारी शाळांवर कायमस्वरूपी बंद होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थी सरकारी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळेच आम्हाला शाळा बंद पुकारावा लागल्याचे शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे म्हणाले.
टीईटीसंदर्भात शिक्षकांना कोणतीही सुरक्षितता उरलेली नाही. त्यातच निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आलेल्या शिक्षकांवर टीईटी परीक्षा लादली आहे. शिक्षण विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे असंख्य शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असल्याने याविरोधात ठाणे, पालघर, रायगडसह रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग या जिल्ह्यात शिक्षण क्रांती संघटनेने शाळा बंदची हाक दिली असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी दिली.
शिक्षकांवर होणार कारवाई
राज्यातील विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन शालेय शिक्षण विभागाने एकही शाळा बंद राहणार नाही, यासाठी खबरदारी घेण्याचे आदेश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी राज्यातील शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक आदींना दिले आहेत. ज्या शाळा ५ डिसेंबरला बंद राहतील त्या शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश संचालकांनी दिले आहेत.
