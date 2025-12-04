नौदल दिनानिमित्त गौरव स्तंभावर शहीदांना अभिवादन
नौदल दिनानिमित्त गौरव स्तंभाला अभिवादन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : नौदल दिनानिमित्त गुरुवारी (ता. ४) नेव्हल डॉकयार्डमधील गौरव स्तंभाजवळ भारतीय नौदलाच्या शौर्याची आठवण करणारा सन्मान सोहळा पार पडला. वेस्टर्न नेव्हल कमांडचे चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइस ॲडमिरल राहुल विलास गोखले यांनी गौरव स्तंभावर पुष्पचक्र अर्पण करून नौदलातील वीरांना आदरांजली वाहिली.
समारंभासाठी राखीव तुकडीने आकर्षक परेड केली. समुद्रावरच्या ऐतिहासिक ‘व्हिक्टरी ॲट सी’ विजयाची आठवण करणारा गौरव स्तंभ नौदलाच्या शौर्य, त्याग आणि परंपरेचे प्रतीक मानला जातो. या कार्यक्रमात नेव्हल डॉकयार्ड मुंबईचे ॲडमिरल सुपरिटेंडंट रिअर ॲडमिरल अजय पाटणे आणि महाराष्ट्र नेव्हल एरियाचे फ्लॅग ऑफिसर कमांडिंग रिअर ॲडमिरल शांतनू झा यांनीही पुष्पचक्र अर्पण केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.