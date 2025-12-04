बेलापूरमधुन अमली पदार्थाची विक्री करणारे दोघे अटकेत,
बेलापूरमधून अमली पदार्थाची विक्री करणारे दोघे अटकेत
नवी मुंबई, ता. ४ (वार्ताहर) : अमली पदार्थ विरोधी पथकाने बुधवारी (ता. ३) बेलापूर येथील शहाबाज गावातील एका हॉस्टेलवर छापा मारून अमली पदार्थाची विक्री करणाऱ्या दोघांना अटक केली. कुलविंदर प्रितम सिंग (३६) व मलकितसिंग जसबिरसिंग विलखु उर्फ लकी (३२) अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून तब्बल १३ लाख ७० हजार रुपये किमतीचे अफिम व हेरॉईन हे अमली पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा व अन्य साहित्य जप्त केले आहे. हे अमली पदार्थ पंजाबहून ट्रक व रेल्वेमार्गे नवी मुंबईत आणले जात असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे व त्यांच्या पथकाने बुधवारी (ता. ३) बेलापुरातील शहाबाज गावातील राहुल सीमॅन हॉस्टेल येथे छापा टाकून कुलविंदर प्रितम सिंग व मलकितसिंग यांना ताब्यात घेतले. या वेळी त्यांची झडती घेतली असता, त्यांच्याजवळ सात लाख २० हजार रुपये किमतीचे १४४ ग्रॅम वजनाचे फिक्कट हिरव्या रंगाचे अफिम, तसेच सहा लाख ५० हजार रुपये किमतीचे १३ ग्रॅम वजनाचे खडे मिश्रित हेरॉईन सापडले. अमली पदार्थ विरोधी पथकाने दोघांची कसून चौकशी केली असता, दोन्ही आरोपींनी गुरप्रित सैनी याच्याकडून अमली पदार्थ घेतल्याचे उघडकीस आले.
