भारतात या, मग याचिका ऐकू 

विजय मल्ल्याला उच्च न्यायालयाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : व्यावसायिक विजय मल्ल्याने फरारी आर्थिक गुन्हेगार (एफईओ) कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मल्ल्या भारतात परत कधी येणार, हे निश्चित केल्यानंतरच त्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मल्ल्या हे लंडनमध्ये असल्याची माहिती वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर मल्ल्या यांना सांगा आधी भारतात या, मग आम्ही त्यांची याचिका ऐकू, असे मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. मल्ल्या भारतात कधी येणार, याबाबत सूचना घेण्याचे आणि न्यायालयाच्या प्रश्नावर योग्य उत्तर मिळेपर्यंत कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेला स्थगिती दिली जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मल्ल्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले असून त्याची मालमत्ताही जप्त करण्यात आल्याबद्दल त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मल्ल्यावर ६,२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची बँक फसवणूक केल्याची आणि अंदाजे १५ हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा आरोप आहे. मल्ल्या परदेशात राहून भारतातील न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्यास नकार देत असल्याकडेही सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू आणि अनिल सिंग यांनी मल्ल्याची याचिका फेटाळण्याची मागणी करताना स्पष्ट केले.
मल्ल्याचा दावा निराधार
एफईओ कायद्याच्या कलम १४चा उद्देश केवळ कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे अशा गुन्हेगारांना भारतीय अधिकार क्षेत्रातून पलायन करण्यापासून रोखणे असल्याचेही ईडीच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. मालमत्ता जप्तीमुळे मालमत्तेच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचा मल्ल्याचा दावा निराधार आहे. मल्ल्याला न्यायालयात हजर राहण्याच्या अनेक संधी मिळाल्या. तथापि, शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या गुन्ह्यांसाठी सर्व मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. विशेषत: अशा कृतींचा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होत असल्याने ही तरतूद केल्याचेही ईडीने सांगितले.
