घाटकोपरमध्ये साई उत्सवाचे आयोजन
घाटकोपर, ता. ४ (बातमीदार) : घाटकोपर पश्चिम असल्फा, पाइपलाइन येथील श्री साई समर्थ भक्त मंडळाच्या वतीने मागील २५ वर्षापासून मंडळाचे अध्यक्ष सुदाम पालवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री साई उत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. मंडळाचे यावर्षी रौप्य महोत्सवी वर्ष असून २ ते ५ डिसेंबर या कालावधी दरम्यान साई उत्सवाबरोबर दत्त जयंती उत्सव साजरा करण्यात येत असून धार्मिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे भव्य स्वरूपात आयोजन करण्यात आले आहे. श्री साई अखंड पारायण, भव्य साई पालखी सोहळा, गण - हवन व अभिषेक, सत्यनारायणाची महापूजा, साई भंडारा तसेच महिलांसाठी हळदीकुंकू समारंभ व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी साईबाबांचा भव्य दिव्य पालखी सोहळा आणि वराह अवताराचे विशेष आकर्षण असणार आहे. विभागीय जनतेने कार्यक्रमाला उपस्थित राहून श्री साई दर्शनाचा व महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंडळाचे कार्याध्यक्ष सचिन भोर यांनी केले आहे.
