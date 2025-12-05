पाम बीच मार्गावर गांधीगिरीतून वाहतूक शिस्त
फोटो आहे
पाम बीच मार्गावर गांधीगिरीतून वाहतूक शिस्त;
उपक्रमाला नागरिकांचा भरघोस प्रतिसाद
नवी मुंबई, ता. ५ (वार्ताहर) : पाम बीच मार्गावर वाढत्या नियमभंगाला आळा घालण्यासाठी सीवूड्स वाहतूक शाखेने सुरू केलेल्या गांधीगिरी जनजागृती मोहिमेला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. या उपक्रमामुळे मार्गावरील अपघातांचे प्रमाणही कमी झाल्याचे प्राथमिक निरीक्षणातून दिसत आहे.
सीवूड्स वाहतूक शाखेच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मोहिनी लोखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय कोरडे व वाहतूक विभागातील इतर अंमलदार दररोज विविध सिग्नलवर उभे राहून वाहनचालकांना नियमांचे महत्त्व समजावून सांगतात. हेल्मेट वापरा, अति वेग टाळा, दोघांहून अधिक जण बसू नका, असे संदेश असलेले फलक दाखवत नम्रपणे नियम पाळण्याचे आवाहन केले जाते.
दंड न आकारता दिल्या जाणाऱ्या या विनम्र ‘गांधीगिरी’ शैलीमुळे अनेक वाहनचालक थांबून संदेश वाचत आहेत, फोटो घेत आहेत आणि या उपक्रमाचे कौतुक करत आहेत. पाम बीच मार्गावर अति वेगामुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी ही मोहीम प्रभावी ठरत असून, शहरातील इतर भागांसाठीही ती आदर्श ठरत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.