ठाकरे सेना-भाजपचे कार्यकर्ते आमन-सामने
प्रभादेवी, ता. ५ (बातमीदार) : वरळीतील पंचतारांकित हॉटेलमधील कामगार युनियनवरून शिवसेना ठाकरे गट आणि भाजप यांच्यात शुक्रवारी (ता. ५) वाद झाला. भाजप संबंधित हॉटेलमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने संघटना नोंद करीत असल्याचा आरोप ठाकरे सेनेच्या कामगार सेनेने केला. त्यावरून या दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले. हॉटेलमध्ये भाजपतर्फे लावण्यात आलेल्या फलकामुळे शिवसैनिक संतप्त झाले. मोठ्या संख्येने जमा होत शिवसैनिकांनी ते फलक फाडून टाकले, त्यामुळे तेथे उपस्थित असलेले भाजप कार्यकर्ते आक्रमक झाले. दोन गटांत वाद सुरू झाला. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यानंतर पोलिसांनी दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना बाहेर काढले.
