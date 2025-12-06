अनैतिक संबंधातून महिलेची हत्या
अनैतिक संबंधातून महिलेची हत्या
१२ तासांत मारेकरी जेरबंद
ठाणे, ता. ६ ः अनैतिक संबंधातून झालेल्या वादातून एका ५० वर्षीय महिलेची दगडी फरशीने डोक्यात जबर मारहाण करून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी ठाण्यातील लोकमान्यनगरमध्ये उघडकीस आली. वर्तकनगर पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपी मनोज पुंडलिक सैदाने (४२) याला अवघ्या १२ तासांत अटक केली आहे, अशी माहिती ठाणे शहर पोलिस जनसंपर्क अधिकारी तथा वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शैलेश साळवी यांनी दिली.
मृत महिला आणि आरोपी मनोज सैदाने हे दोघेही लोकमान्यनगरमध्ये राहत होते. त्यांचे गेल्या काही वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. या संबंधातून त्यांच्यात वारंवार वादविवाद होत होते. शुक्रवारी (ता. ५) सकाळी दहाच्या सुमारास दोघांमध्ये पुन्हा जोरदार वाद झाला. याच वादातून आरोपी मनोजने महिलेच्या डोक्यात दगडी फरशीने गंभीर मारहाण करून तिचा जीव घेतला आणि घटनास्थळावरून पळ काढला.
मृत महिलेच्या मुलाने दिलेल्या तक्रारीनुसार, वर्तकनगर पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम १०३(१) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तातडीने तपासचक्रे फिरवत १२ तासांच्या आत आरोपी मनोज सैदाने याला अटक केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.