ठाण्यात ''बर्निंग कार''चा थरार
ठाण्यात ‘बर्निंग कार’चा थरार
पाच प्रवासी थोडक्यात बचावले
ठाणे, ता. ६ ः ठाण्यातील घोडबंदर रोडवर शनिवारी (ता. ६) रात्री एका धावत्या चारचाकी कारने पेट घेतल्याची घटना घडली. सुदैवाने भाईंदरहून भीमाशंकरकडे निघालेल्या कारचालकासह चार प्रवासी, असे एकूण पाच जण प्रसंगावधान राखून गाडीतून वेळीच बाहेर पडल्याने थोडक्यात बचावले. या घटनेमुळे पातलीपाडा उड्डाणपुलावरून ठाण्याकडे येणारी वाहतूक जवळपास तासभर खोळंबली होती. आगीत ही कार पूर्णपणे खाक झाली, अशी माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.
घोडबंदर रोडवरील ठाण्याकडे येणाऱ्या पातलीपाडा उड्डाणपुलावर शनिवारी रात्री ही घटना घडली. कारमालक रमेश राऊत, चालक राजेश राऊत हे भाईंदर येथून चार प्रवाशांना घेऊन भीमाशंकरकडे जात होते. पातलीपाडा उड्डाणपूल उतरत असताना कारमधून धूर येत असल्याचे लक्षात येताच चालकाने तत्काळ कार बाजूला थांबवली आणि पाचही जण बाहेर आले. त्यानंतर कारने पेट घेतला. कारला लागलेल्या आगीच्या मोठ्या ज्वाळा उड्डाणपुलावरून दिसत होत्या. घटनेची माहिती मिळताच, ठाणे महापालिकेचे बाळकुम अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि कासारवडवली पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.
वाहतूक खोळंबली
अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुमारे ३५ ते ४० मिनिटांच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही; मात्र या आगीमुळे घोडबंदरकडून ठाण्याकडे जाणारी वाहतूक सुमारे तासभर थांबवण्यात आली होती आणि ती सेवा रस्त्यावरून धीम्या गतीने सुरू ठेवण्यात आली.
