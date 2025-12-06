देसाई गावात २,८०५ लिटर रसायन मिश्रित दारू जप्त
देसाई गावात २,८०५ लिटर रसायनमिश्रित दारू जप्त
दोघांना अटक
ठाणे शहर, ता. ६ (बातमीदार) : ठाणे जिल्ह्यातील मोठ्या देसाई गावात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मोठी कारवाई करीत आरोग्याला घातक असलेल्या रसायनांपासून तयार केलेली २,८०५ लिटर गावठी दारू जप्त केली आहे. या कारवाईत दोघांना अटक करण्यात आली असून, जप्त केलेल्या दारू आणि इतर साहित्याची किंमत सुमारे तीन लाख रुपये आहे.
ठाण्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला देसाई गावात हातभट्टी दारूची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याची माहिती मिळाली होती. अधीक्षक प्रवीण तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेल्या भरारी पथक क्र. २ ठाणे, दुय्यम निरीक्षक ए विभाग, दुय्यम निरीक्षक सी विभाग, निरीक्षक डोंबिवली विभाग, निरीक्षक बदलापूर विभाग आणि जवान वर्ग यांच्या संयुक्त पथकाने शनिवारी (ता. ६) देसाई परिसरात ही धाड टाकली. या धाडीत २,८०५ लिटर रसायनमिश्रित दारू जप्त करण्यात आली असून, दारू आणि इतर ऐवज मिळून तीन लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.
अवैध दारू निर्मितीवर लक्ष
डायघर पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक दीपक परब यांनी दिली. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अवैध दारूनिर्मिती आणि वाहतुकीवर सतत नजर ठेवून आहे. गेल्या सहा महिन्यांत विभागाने २० कोटींहून अधिक रुपयांची देशी-विदेशी दारू जप्त करून अनेकांवर अटकेची कारवाई केली आहे.
