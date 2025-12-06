भिवंडीत प्रारूप मतदार यादींवर हरकतींचा पाऊस
मतदार यादींवर हरकतींचा ‘पाऊस’
भिवंडीत पालिका प्रशासनाची दमछाक
भिवंडी, ता. ६ : भिवंडी महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या प्रभागरचना आणि प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामुळे हरकती घेण्याच्या विहित मुदतीत निवडणूक विभागात तब्बल १,३५९ हरकती दाखल झाल्या आहेत, ज्यामुळे पालिका प्रशासनाची दमछाक होत आहे.
दाखल झालेल्या बहुतांश हरकती या मतदार यादीतील गोंधळाशी संबंधित आहेत. प्रभागातील नावे जवळच्या (नजीकच्या) प्रभागात समाविष्ट करणे किंवा प्रभागातील मतदारांची नावे जाणूनबुजून कमी करणे, तसेच अनेक ठिकाणी नावे दुबार असल्याचा आक्षेप नागरिकांनी घेतला आहे. तर काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक राजकीय हस्तक्षेपाने नावे कमी केल्याचा गंभीर आरोपही नागरिकांनी केला आहे.
छाननीचे मोठे आव्हान
सर्व हरकतींची छाननी करून बुधवार (ता. १०)पर्यंत सुधारित मतदार याद्या बनवण्याचे मोठे आव्हान पालिका निवडणूक यंत्रणेसमोर उभे राहिले आहे. या हरकतींवर कार्यवाही करण्यासाठी पालिका निवडणूक विभागप्रमुख तथा सहाय्यक आयुक्त अजित महाडिक यांनी माहिती दिली आहे, की पालिका स्तरावर दाखल झालेल्या हरकतींची छाननी केली जाईल. त्यानंतर संबंधित बीट निरीक्षक, भूभाग लिपिक आणि बीएलओ यांच्या मदतीने हरकती घेतलेल्या नावांसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार स्थळपाहणी करून वस्तुस्थिती जाणून घेतली जाईल.
