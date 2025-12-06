अतिक्रमणमुक्त एपीएमसी करा
अतिक्रमणमुक्त एपीएमसी करा
बाजार समितीच्या कारवाईचे व्यापाऱ्यांकडून स्वागत
तुर्भे, ता. ६ (बातमीदार) ः मुंबई कृषी उत्पन्न बाजाराच्या सचिवांनी बेकायदा अतिक्रमणाविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ही कारवाई अधिक कठोर करण्याची मागणी घाऊक भाजीपाला व्यापारी संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब बडदे यांनी केली आहे.
वाशीतील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात आलबेल कारभार सुरू आहे. अनेक ठिकाणी विनापरवाना व्यवसायांसह अतिक्रमणे फोफावली आहेत. अशातच बाजार समिती सचिव शरद जरे यांनी बाजार आवारातील अतिक्रमणांची झाडाझडती सुरू केली आहे. त्यानुसार गुरुवारी (ता. ४) पाहणी करण्यात आली. या वेळी बेशिस्त वाहन पार्किंग, खाद्य व्यवसाय करणारे व्यावसायिक आढळून आले. अशा अतिक्रमणांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून ५० ते ६० जणांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत. या कारवाईचे व्यापाऱ्यांकडून स्वागत केले आहे.
