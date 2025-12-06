विमानापर्यंतचा प्रवास सुसाट
ठाणे-बेलापूर मार्गावर तीन उड्डाणपूल बांधणार
वाशी, ता. ६ (बातमीदार) ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे ठाणे-बेलापूर मार्गावरील प्रवासी, मालवाहतूक वाढणार आहे. याच अनुषंगाने नवी मुंबई महापालिकेने ५४४ कोटींचा खर्च करून महामार्गाचे नूतनीकरण, तीन नवीन उड्डाणपूल बांधणार आहे. त्यामुळे प्रवास सुसाट होणार आहे.
ठाणे-बेलापूर मार्गावर तुर्भे येथे उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. याशिवाय क्रिस्टल हाउस ते पावणे, बीएसएफ कंपनी ते हुंदाई शोरूम आणि रबाळे जंक्शन या ठिकाणी तीन नवीन उड्डाणपूल उभारले जाणार आहेत. या पुलासाठी केंद्र शासनाच्या योजनेतून निधी मिळणार आहे. तसेच मार्गाच्या नूतनीकरणासाठी स्वतंत्रपणे नवी मुंबई महापालिकेकडून २२७ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. या कामांमुळे ठाणे, मिरा-भाईंदर, पनवेल, उरण मार्ग सुसाट होईल. तसेच दररोज उद्भवणाऱ्या वाहतूक कोंडीची समस्येतून सुटका होणार आहे.
--------------------------------
पालिकेचा महसूल
- नवी मुंबई महापालिका शहर गतिशील योजनेअंतर्गत कामे करणार आहे. ठाणे-बेलापूर रस्त्यावरून मुंबई, ठाणे, पुणे, ऐरोलीमार्गे न्हावा-शेवा तसेच दक्षिण भारतात जाणारी जड-अवजड वाहने यांची सतत वाहतूक सुरू असते. औद्योगिक क्षेत्र असल्याने वाहनांची वर्दळ चालू असते.
- नवी मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये विविध उद्योगांच्या माध्यमातून परकीय आर्थिक गुंतवणूक, रहिवासी व वाणिज्य संकुले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या मालमत्ता करामध्ये वाढ होणार आहे. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मार्गावरील वाहनांची गतिशीलता वाढविणे आवश्यक आहे.
-----------------------------
वृक्षलागवडीचा प्रस्ताव
पावसाळ्यात काही ठिकाणी पाणी साचल्याने वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेने हा रस्ता पूर्णपणे दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार काही ठिकाणी सिमेंट ब्लॉक बदलून नव्याने बसवणे, पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा जलद होण्यासाठी गटार बांधणे, तसेच रस्त्याच्या कडेला वृक्षलागवड केली जाणार आहे.
-----------------------------------
ठाणे-बेलापूर मार्गाचे नूतनीकरण काम हाती घेण्यात येणार आहे. तीन नवीन उड्डाणपुलांचा समावेश आहे. आगामी कामात प्रवासी, माल वाहतुकीत होणारी वाढ लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- शिरीष आरदवाड, शहर अभियंता, पालिका
