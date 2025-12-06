उरणकरांसाठी १० लोकल फेऱ्या
उरणकरांसाठी १० लोकल फेऱ्या
तरघर, गव्हाण स्थानकांवर थांबा, प्रवाशांना दिलासा
उरण, ता.६ (वार्ताहर)ः नवी मुंबई विमानतळावरून २५ डिसेंबरला विमान सेवा सूरू होणार आहे. याच अनुषंगाने रेल्वे मंत्रालयाने मध्य रेल्वेच्या पोर्टलाईन मार्गावरील उपनगरीय सेवा वाढवण्यात आली आहे. यामुळे नेरूळ-उरण आणि बेलापूर-उरण मार्गावरील प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. आमदार महेश बादली यांनी रेल्वे फेऱ्या वाढविण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
नेरूळ-उरण आणि बेलापूर-उरण विभागातील पोर्ट लाईनवरील लोकल सेवांची गती वाढवण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार उरण पोर्ट लाईनवर नवीन १० लोकल सेवा सुरू होणार आहेत. नेरूळ-उरण, उरण-नेरूळ ४ फेऱ्या, बेलापूर-उरण-बेलापूर ६ फेऱ्या नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच तरघर, गव्हाण येथील उपनगरीय रेल्वे स्टेशनांना लोकल थांब्याची सुविधा दिली जाणार आहे. नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळाच्या जवळ आहेत. उलवे नोड बेलापूर आणि नेरूळच्या पुढे उरणकडे जाणाऱ्या पोर्ट लाईनवर आहे. तरघर आणि गव्हाण स्टेशनांना लोकल थांब्याची मंजुरी मिळणे, हा उलवे परिसरातील रहिवाशांसाठी सर्वात मोठा फायदा आहे.
---------------------------------
सुविधेचे फायदे
- उलवे हा सिडकोने विकसित केलेला सुनियोजित परिसर आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत. या स्टेशनांवर लोकल थांबल्याने उलवे नोडमधील रहिवाशांना थेट सीबीडी-बेलापूर, नेरूळ, पुढे ट्रान्स-हार्बर मार्गे ठाणे/मुंबई कडे जाण्यासाठी जलद पर्याय उपलब्ध होईल.
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यामुळे लोकल थांब्यांमुळे विमानतळ कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच प्रवाशांसाठी वाहतुकीचा एक महत्त्वाचा दुवा तयार होईल.
- अनेक शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक संकुले विकसित होत असल्याने विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे.
