पुष्पक नगरसाठी एनएमएमटी बससेवा लवकरच
पनवेल, ता. ६ (बातमीदार) ः आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बाधितांसाठी विकसित होत असलेल्या पुष्पकनगर वसाहतीत सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्न वाढत चालला आहे. नागरिकांना दिलासा मिळावा म्हणून एनएमएमटी बससेवा सुरू करण्याची मागणी दिशा बहुउद्देशीय सेवा संस्थेचे अध्यक्ष सुनील कटेकर यांनी मंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात मांडली. निवेदन पाहताच मंत्र्यांनी एनएमएमटी अधिकाऱ्यांना तातडीने कारवाईचे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांनीही लवकरच बससेवा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवली.
सध्या नवी मुंबई महापालिकेची एनएमएमटी बससेवा पनवेलसह अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना दिलासा देत आहे; मात्र दापोली, श्रीरामनगर, मानघर, विमानतळ परिसर आणि नव्याने विकसित होत असलेल्या पुष्पकनगरात सार्वजनिक वाहतूक सेवा नसल्यामुळे लोकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. येथे राहणाऱ्या विमानतळ बाधित कुटुंबांनीही सार्वजनिक बससेवा नसल्याने प्रवासात होणाऱ्या अडचणींबाबत अनेक वेळा तक्रारी केल्या आहेत.
दिशा बहुउद्देशीय सेवा संस्थेने सुचवलेल्या प्रस्तावात पनवेल, वडघर, करंजाडे, वरचे ओवळे, कॉलेज फाटा, टी-पॉइंट, दापोली, श्रीरामनगर, मानघरमार्गे पुष्पकनगर तसेच खांदेश्वर रेल्वे स्थानक, बेलापूर, एअरपोर्ट, कुंडेवहाळ आदी मार्गांवर एनएमएमटी बससेवा सुरू करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे पुष्पकनगरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, असे स्थानिक नागरिकांचे मत आहे.
