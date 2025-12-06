उल्हासनगर भाजपमध्ये इच्छुक उमेदवारांची भाऊगर्दी
उल्हासनगर, ता. ६ (बातमीदार) : महापालिकेच्या निवडणुकीची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली, तरी उल्हासनगर भाजपमध्ये इच्छुक उमेदवारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. या गर्दीत आता गुप्ता समाजाच्या महाराष्ट्र प्रदेश महिला अध्यक्ष ऊर्मिला गुप्ता यांचाही समावेश झाला आहे. त्यांनी आपला अर्ज जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.
पूर्वी ‘टीम ओमी कलानी’मध्ये सक्रिय असलेल्या ऊर्मिला गुप्ता आणि ब्रिजेश श्रीवास्तव यांनी गेल्या महिन्यात टीओकेला रामराम करत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. प्रवेशानंतर पक्षाने गुप्ता यांची भाजप महिला मोर्चाच्या महासचिवपदी नियुक्ती केली, तर ब्रिजेश श्रीवास्तव यांना सचिवपद देण्यात आले. आता या दोघांनीही प्रभाग क्रमांक ७ मधून खुल्या जागेसाठी इच्छुक उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केला आहे. या प्रभागातच टीओकेचे प्रवक्ता कमलेश निकम यांच्या वहिनी २०१७च्या निवडणुकीत विजयी झाल्या होत्या. यंदाच्या निवडणुकीत निकम हे त्यांच्या वहिनींसह स्वतःच्या पत्नीलाही निवडणूक रिंगणात उतरवणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ऊर्मिला गुप्ता आणि ब्रिजेश श्रीवास्तव यांची उत्तर भारतीय व गुप्ता समाजात मजबूत पकड असल्याने, पक्षाकडून उमेदवारी मिळाल्यास या प्रभागात तगडी लढत पाहायला मिळणार, असे बोलले जात आहे. दरम्यान, भाजपचे उपाध्यक्ष संजय रामरखीयानी यांनीही प्रभाग क्रमांक ७ मधून इच्छुक उमेदवार म्हणून अर्ज जिल्हाध्यक्षांकडे सादर केला आहे.
