सिटी पार्क मध्ये सराव कारण्यास खेळाडूना मनाई......
सिटी पार्कमध्ये सराव करण्यास खेळाडूंना मनाई
क्रीडा स्पर्धकांमध्ये नाराजगी
कल्याण, ता. ५ (वार्ताहर) : कल्याण पश्चिमेतील गौरी पाडा येथे सिटी पार्क पालिकेने उभारले आहे. जागतिक जंप रोप (दोरीच्या उड्या) स्पर्धेत जागतिक स्तरावर नावलौकिक मिळविणाऱ्या कल्याणातील खेळाडूंना या सिटी पार्कमध्ये क्रीडा स्पर्धांसाठी सराव करता येईल, अशी क्रीडा खेळाडूची अपेक्षा होती. मात्र, या सिटी पार्कच्या ठेकेदाराने खेळाडूना सराव करण्यास मनाई केल्याने खेळाडूंंनी सराव कुठे करायचा ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ठेकेदाराच्या मनमानी कारभाराबद्दल खेळाडूंसह क्रीडा रसिकामध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
कल्याणातील खेळाडूंनी जागतिक स्तरावर दोरीच्या उड्या म्हणजेच जंप रोप या खेळात आपले कौशल्य दाखवून चमक दाखविली आहे. या खेळाच्या सरावासाठी खेळाडू दैनिक किंवा महिनाभर तिकीट काढून उद्यानात प्रवेश करीत असतात. जास्तीसजास्त १० खेळाडू आलटून-पालटून वेळ मिळेल तसे सरावासाठी जातात. त्यांना खेळात उत्तेजन मिळण्यासाठी या खेळाचे राष्ट्रीय मुख्य प्रशिक्षक अमन वर्मा हे विनामूल्य प्रशिक्षण देत आहेत. २०२३ आणि २०२५ मध्ये अमेरिका आणि जपान येथे झालेल्या जागतिक जंप रोप स्पर्धेत आणि थायलंड येथे झालेल्या एशियन स्पर्धेत या खेळाडूंनी विविध गटात अनेक पदके जिंकली होती. त्या भारतीय संघात बहुतेकजण कल्याण डाेंबिवलीतील आहेत. मात्र, या खेळाडूंना सिटी पार्कच्या ठेकेदाराने सरावासाठी मनाई केल्याने खेळाडूंचा हिरमोड झाला आहे
एकीकडे जागतिक स्पर्धामध्ये पदके मिळाल्यावर कल्याण डोंबिवलीतील अनेक संस्थांनी, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष यांनी या खेळाडूंचा सत्कार करून त्यांना मदतीचे आश्वासन दिले होते. या खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय मुख्य प्रशिक्षक अमन वर्मा खेळाडूंना विनामूल्य प्रशिक्षण देतात. मात्र, आता या खेळाडूंंना पार्कमध्ये मनाई केल्याने सराव कुठे करायचा? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे या खेळाच्या प्रशिक्षणासाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान किंवा आर्थिक मदत मिळत नसतानाही हे खेळाडू स्वखर्चाने विदेशातील स्पर्धेत जातात. सिटी पार्क हे जनतेच्या कररूपाने पैशातून महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत उभे केले आहे. ठेकेदार नियम दाखवून खेळाडूंच्या सरावास मज्जाव करीत असल्याची बाब यातून समोर आली आहे.
यासंदर्भात महापालिकेचे उपायुक्त संजय जाधव यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, संबंधितांनी समाज माध्यमांवर त्यांची व्यथा व्यक्त केली आहे. वास्तविक पाहता काही अडचण आहे तर महापालिका प्रशासनाकडे येऊन सांगायला पाहिजे. त्यातून काही मार्ग काढता येऊ शकतो, असे त्यांनी म्हंटले आहे.
