घोडबंदरकरांना मिळणार नाट्यगृह
घोडबंदरकरांना मिळणार नाट्यगृह
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : घोडबंदर परिसरात ठाणेकरांसाठी आणखी एक आधुनिक नाट्यगृह उभारण्याची घोषणा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन काही दिवसांत करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी महापालिकेतील विकासकामांच्या आढावा बैठकीत दिली.
सध्या शहरात राम गणेश गडकरी रंगायतन आणि डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाची सुविधा आहे. यामध्ये आता वाघबीळ येथे सुमारे सात हजार ३५० चौरस मीटर जागेवर नवीन सुसज्ज नाट्यगृहाची भर पडणार आहे. १६ किंवा १७ डिसेंबरला शहरातील विविध प्रकल्पांचे लोकार्पण होणार असून, त्याचवेळी या नाट्यगृहाचे भूमिपूजन होईल, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली. शहरातील अनेक विकासकामे अंतिम टप्प्यात आली असून, ही सर्व कामे आणि घोडबंदरच्या नाट्यगृहाचे भूमिपूजन महापालिका निवडणुकांपूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पार पडणार आहे. शहराच्या विकासासाठी आवश्यक निधी शिंदे यांनी उपलब्ध करून दिल्याचेही सरनाईक यांनी नमूद केले.
वर्तकनगर, नागलाबंदर खाडी सुशोभीकरण, मँग्रोव्ह उद्याने, उपवनमधील धर्मवीर आनंद दिघे जिमखाना, आप्पासाहेब धर्माधिकारी भवन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सी. डी. देशमुख प्रशिक्षण केंद्र, सुधाकर चव्हाण बहुउद्देशीय इमारत, ऋतू इस्टेटमधील मुक्त रंगमंच, श्रीराम मंदिर, तलाव सुशोभीकरण, आनंदनगर स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स, फुटबॉल टर्फ, अण्णा भाऊ साठे वाचनालय अशा अनेक कामांचा आढावा घेण्यात आला. घोडबंदर रोडवरील विविध प्राधिकरणांची कामे समाधानकारकरीत्या सुरू असल्याचे सांगत सरनाईक यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले.
कचरा व्यवस्थापनासाठी ‘सोलर डस्ट’
ठाण्यातील ६७ विहिरींचे पुनरुज्जीवन, स्मशानभूमींचे आधुनिकीकरण, पाळीव प्राण्यांसाठी स्वतंत्र स्मशानभूमी तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे डिजिटल ॲक्वेरियम, प्रत्येक प्रमुख परिसरात जॉगिंग ट्रॅक अशी विविध कामे सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गायमुख येथील प्रकल्पामधून ९६ टन ओला कचरा प्रक्रिया करून खत निर्मिती केली जात आहे. राज्यातील हा पहिला असा प्रकल्प असल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला. कचरा व्यवस्थापनासाठी ‘सोलर डस्ट’ ही नवी संकल्पना राबविण्याचेही त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.