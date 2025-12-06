कराटे स्पर्धेसाठी टिटवाळ्याच्या खेळाडूंची शानदार निवड
जागतिक कराटे स्पर्धेसाठी टिटवाळ्याच्या खेळाडूंची निवड
टिटवाळा, ता. ६ (वार्ताहर) : किमुरा शुकोकाई कराटे असोसिएशनतर्फे आदर्श रेल्वे कॉलनी हॉल येथे नुकतीच ११वी किमुरा शुकोकाई राष्ट्रीय कराटे स्पर्धा पार पडली. २०२६मध्ये एस्टोनिया या युरोपीय देशात आयोजित जागतिक कराटे स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची निवड करण्याचा उद्देश समोर ठेवून ही स्पर्धा घेण्यात आली. देशभरातून तब्बल ४५० कराटेपटूंनी या स्पर्धेत उपस्थिती नोंदवत कराटे कला सादर केली.
टिटवाळ्यातील विनायक मार्शल आर्टस् आणि फिटनेस झोनच्या प्रगत प्रशिक्षणातील ३८ कराटेपटूंनी राष्ट्रीय स्तरावरील या स्पर्धेत खणखणीत अशी छाप उमटवली. विविध वयोगटांच्या या लढतीत टिटवाळ्याच्या कराटेपटूंनी तब्बल १६ सुवर्ण, १२ रौप्य आणि आठ कांस्यपदकांची कमाई केली. शिस्त, निष्ठा आणि कौशल्याचा उच्चांक गाठत खेळाडूंनी राष्ट्रीय पंच आणि उपस्थित प्रेक्षकांची दाद मिळवली. स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी पंच म्हणून विनायक कोळी, हरीश वायदंडे यांनी भूमिका बजावली, तर अश्विनी पाटील आणि हर्ष मालवी यांनी सहाय्यक पंच म्हणून योगदान दिले. स्पर्धेच्या आयोजनात संजय कटोडे यांची धडाडी तसेच जीवन ठाकूर, योगेश वटकर आणि संतोष पाटील यांचे अमूल्य सहकार्य लाभले.
या राष्ट्रीय सुवर्ण महोत्सवातून विजेते ठरलेले खेळाडू आता एस्टोनिया येथे होणाऱ्या जागतिक कराटे स्पर्धेसाठी भारताचे प्रतिनिधित्व करणार असून, टिटवाळा शहरासाठी ही ऐतिहासिक आणि अभिमानाची बाब ठरली आहे. स्थानिक नागरिक, पालक आणि मार्शल आर्टसच्या चाहत्यांकडून या कराटेपटूंवर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.
