पं. राम मराठे स्मृती पुरस्काराने आशा खाडीलकर गौरवान्वित
पं. सुरेश बापट यांच्या सुरेल गायनाने महोत्सवाची अप्रतिम सुरुवात
ठाणे, ता. ६ (बातमीदार) ः ठाणे महानगरपालिकेतर्फे आयोजित संगीतभूषण पंडित राम मराठे महोत्सव राम गणेश गडकरी रंगायतन येथे उत्साहात पार पडला. यावर्षीचा प्रतिष्ठित संगीतभूषण पंडित राम मराठे राज्यस्तरीय पुरस्कार ज्येष्ठ गायिका आशा खाडीलकर यांना प्रदान करण्यात आला. ५१ हजार आणि सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते. सन्मान स्वीकारताना खाडीलकर यांनी संगीत ही माझी तपश्चर्या आहे आणि पंडित राम मराठे यांच्या नावाने मिळालेला हा पुरस्कार माझ्यासाठी कृपाशिर्वाद आहे, असे म्हणाल्या आहेत. राज्यस्तरीय युवा पुरस्कार कथ्थक नृत्यांगना निधी प्रभू यांना मिळाला.
कार्यक्रमाला महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी, उपायुक्त उमेश बिरारी, पंडित मुकुंद मराठे, पंडित विवेक सोनार, रामभाऊ मराठे यांच्या कन्या सुशील ओक उपस्थित होत्या. ठाणे शहराची कलात्मक ओळख अधोरेखित करताना अतिरिक्त आयुक्त माळवी म्हणाले, ठाणे हे तलावांचे शहर असले तरी आता हे कलावंतांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. कलाकारांना वाव देणारी आणि त्यांचा सन्मान करणारी ठाणे पालिका देशातील एकमेव संस्था आहे.
या महोत्सवाची सुरुवात पंडित सुरेश बापट यांच्या सुरेल गायनाने झाली. राग धनकोनी कल्याणमधील ‘सरस सूर गाऊ’ आणि ‘द्रुत धन रे धन सुदिन आज’ या बंदिशींनी रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. ग्वाल्हेर, आग्रा आणि जयपूर घराण्यांची छटा असलेल्या त्यांच्या गायकीला रसिकांची भरभरून दाद मिळाली. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमात मारु जोड राग, मालव-यामिश्र राग आणि भैरवी ठुमरीची प्रभावी प्रस्तुती रंगली. महोत्सवाची पहिली प्रवेशिका घेणारे रसिक अच्युत पंडित यांचाही यावेळी सन्मान करण्यात आला. या उत्सवाने ठाणेकरांच्या संगीतप्रेमाला नवी ऊर्जा मिळवून देत मराठी संगीत परंपरेला समृद्ध करणारा सुरेल सोहळा अनुभवायला मिळाला.