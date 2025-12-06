फेसबुकवरील मैत्रीने ५६ लाखांचा गंडा
नवी मुंबई, ता. ६ (वार्ताहर) ः फेसबुकद्वारे एका अनोळखी महिलेसोबतची मैत्री तळोज्यातील ३७ वर्षीय पर्यावरणविषयक सल्लागाराला चांगलीच महागात पडली आहे. या महिलेने ट्रेडिंगमध्ये पैसे गुंतवण्यास सांगताना तब्बल ५६ लाख २७ हजार रुपयांचा गंडा घातला आहे.
तळोज्यामध्ये राहणारे ३७ वर्षीय पर्यावरणविषयक सल्लागार यांना आरोही मिश्रा नावाच्या महिलेने फेसबुकवर फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून संपर्क साधला होता. त्यानंतर आरोहीने विश्वास संपादन करुन फॉरेक्स ट्रेडिंगची माहिती देऊन कु-क्वाइन ॲप डाऊनलोड करण्यास सांगितले. तसेच विविध बँक खात्यांवर पैसे पाठवण्यास सांगितले. सुरुवातीला वेबसाईटवर बनावट नफा दाखवून विश्वास जिंकण्यात आला. त्यानंतर एका व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये रमेश शर्मा याच्या माध्यमातून ट्रेडिंग सुरू ठेवण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी ३० टक्के कमिशनही आकारले जात होते. या प्रक्रियेत सल्लागाराने विविध खात्यांवर ५६ लाख २७ हजार रुपये भरल्यानंतर एक कोटी १७ लाखांचा नफा दाखवण्यात आला; मात्र नफ्याचे पैसे परत देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत होती. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आली.
