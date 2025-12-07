डिझेल चोरी करणा-या दोघांना अटक
डिझेल चोरी करणाऱ्या दोघांना अटक
२७० लिटर डिझेल जप्त
पनवेल, ता. ७ (बातमीदार) ः पनवेल परिसरात उभ्या ट्रेलरमधून डिझेल चोरी करणाऱ्या दोन आरोपींना पनवेल शहर पोलिसांनी तुर्भे पोलिसांच्या मदतीने अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून २७० लिटर चोरीचे डिझेल जप्त करण्यात आले. साईकृपा हॉटेलसमोर उभ्या दोन ट्रेलरमधून सुमारे ५५० लिटर डिझेल चोरून आरोपी शाहिद आफ्रिदी नूर मोहम्मद शेख (२४, रा. गोवंडी), मोहम्मद हसनैन दिलशाद शेख (२०, रा. गोवंडी) आणि त्यांचा फरार साथीदार टकल्या हे पळून गेले होते. याबाबत दिलीप जोखू कुमार यांनी तक्रार दाखल केली होती. पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार देताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक विनोद लभडे, पोलिस हवालदार परेश म्हात्रे आदींच्या पथकाने गुप्त बातमीदार व तुर्भे पोलिसांच्या आधारे या दोघांना पकडले. फरार आरोपी टकल्या याचा शोध सुरू आहे.
