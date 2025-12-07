विद्यार्थ्यांनी साधला आगरी बोली ग्रंथ संवाद आणि समाज सहवास
विद्यार्थ्यांनी साधला आगरी बोली ग्रंथ संवाद आणि समाज सहवास
कल्याण, ता. ७ (वार्ताहर) : मुंबई विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात काही बोलीभाषा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यात आगरी बोलीभाषेचाही समावेश आहे. त्या अनुषंगाने मराठी विभागप्रमुख प्रा. अरविंद जाधव यांच्या मार्गदर्शनात कळवा येथील आगरी ग्रंथालयात आगरी बोलीभाषा ग्रंथ संवाद उपक्रम राबविण्यात आला. याप्रसंगी प्रा. मंजुषा पिंगळे, प्रा. निकिता माने यांच्यासह मोठ्या संख्येने मराठी विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी या ग्रंथालयाला भेट दिली.
अरविंद जाधव म्हणाले की, आमच्यासाठी आजचा दिवस अविस्मरणीय होता. आगरी साहित्यातील प्रतिभावंतांना जवळून अनुभवता आले, आगरी ग्रंथालय संकल्पना मराठीतील अनेक बोलींतील प्रथम प्रयोगशाळा म्हणायला हवी, तिचं प्रारूप आगरी शाला मराठी बोलीस समृद्ध करणारी ही चळवळ आहे, याचा आनंद वाटतो, असे त्यांनी सांगितले.
आगरी ग्रंथालयाच्या वतीने प्रा. एल. बी. पाटील, प्रा. जयवंत पाटील, सुनील पाटील आदींनी मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी विद्यार्थ्यांनी काही आगरी कविता सादर केल्या. प्रकाश पाटील यांनी बोलीभाषेचे महत्त्व सांगितले. याप्रसंगी आगरी साहित्यिकांच्या पुस्तकांचे खास प्रदर्शन मांडण्यात आले होते. दरम्यान, युवा साहित्यिक सर्वेश तरे, कवी दया नाईक, आगरी संस्कृती अभ्यासक मोरेश्वर पाटील, प्रकाश पाटील यांच्या प्रयत्नाने आगरी ग्रंथालय चळवळ सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.