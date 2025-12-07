शहापूरला मिळणार ट्रॉमा सेंटर
शहापूर, ता. ६ (वार्ताहर) : तालुक्यातून मुंबई-नाशिक महामार्ग, मध्य रेल्वेचा मुंबई-कसारा लोहमार्ग, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, शहापूर-मुरबाड-नगर मार्ग आणि शहापूर-खोपोली महामार्ग असे महत्त्वाचे मार्ग जातात. त्यामुळे राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा मार्गांवर अपघातांची मालिका सातत्याने सुरू असते. अनेकदा अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार न मिळाल्यामुळे गंभीर जखमींचे प्राण गमवावे लागतात. या पार्श्वभूमीवर खासदार सुरेश म्हात्रे यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळत असून शहापूर येथे ट्रॉमा केअर सेंटर मंजूर करण्याच्या दृष्टीने आरोग्य विभागाने वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत.
तीन वर्षांपूर्वी समृद्धी महामार्गावरील मोठ्या अपघातानंतर जखमींना शहापूर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, ट्रॉमा युनिटची सोय नसल्याने एकाच वेळी २० मजुरांचा मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. तालुक्यात घडणाऱ्या मोठ्या अपघातांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्याने जखमींना पुढील उपचारासाठी ठाणे, कल्याण आणि मुंबईतील रुग्णालयांत हलवावे लागते. मुंबई-नाशिक आणि समृद्धी महामार्गांवरील अपघातांची संख्या कायम वाढत असून रेल्वे मार्गावरील दुर्घटनाही वारंवार घडतात. त्यामुळे शहापूरमध्ये सुसज्ज ट्रॉमा केअर युनिटची आवश्यकता अत्यंत भासू लागली आहे. ही गरज ओळखून खासदार सुरेश म्हात्रे यांनी सातत्याने शासनस्तरावर ट्रॉमा केअर सेंटर उभारणीची मागणी केली.
प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश
शहापूरमध्ये ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू करण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे उपसंचालक दीपचंद सोयाम यांनी ठाणे जिल्हा शल्यचिकित्सकांना तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत ठाणे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांनी सांगितले की, शहापूर येथे ट्रॉमा केअर सेंटरची गरज अधोरेखित करणारे पत्र आरोग्य मंत्रालयाला पाठविण्यात आले असून प्रस्ताव तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
