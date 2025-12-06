लोकसहभागातून सफाळेत ‘तिसरा डोळा’
पालघर, ता. ६ ः लोकसहभाग आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सफाळेत नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ‘तिसरा डोळा’ प्रकल्प राबवला जात आहे. याअंतर्गत सफाळे पोलिस ठाणे हद्दीतील स्थानिक बाजारपेठ, स्थानक परिसर, मुख्य चौक, गर्दीच्या जागा, महत्त्वाचे वाहतूक मार्ग आणि प्रमुख चौकांमध्ये ४० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. या प्रकल्पामुळे गुन्हेगारीसह चोरी आणि इतर संशयित प्रकारांवर आता नजर ठेवणे सहज शक्य झाले आहे.
लोकसहभागातून ४० सीसीटीव्ही कॅमेरे सफाळे पोलिस ठाणे हद्दीतील प्रभागांमध्ये बसवले असले तरी सरकारकडूनही दहा कॅमेरे पुरवण्यात आले आहेत. या सर्व कॅमेऱ्यांची फुटेज दोन वर्षांकरिता उपलब्ध राहणार आहे. तर त्याचे चित्रीकरण दोन महिन्यांपर्यंत संरक्षित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे एखाद्या गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी टिपलेल्या चित्रीकरणाचा पोलिसांना फायदा होणार आहे. तिसरा डोळा प्रकल्पामुळे तपासकार्याला स्पष्टता, गती मिळाली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत आवश्यक आहे, असे मत सफाळे पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक दत्ता शेळके यांनी व्यक्त केले आहे.
संशयित हालचालींचा मागोवा घेता येणार
कॅमेऱ्यांमुळे चोरी, वाहतूक नियमबाह्य कृत्ये आणि गुंडगिरी यांसारख्या गैरकृत्यांवर पोलिसांना प्रभावीपणे देखरेख ठेवता येत आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी अपघात करून पळून जाणाऱ्या वाहनचालकांना ओळखणे आणि त्यांना त्वरित पकडणे या कॅमेऱ्यांमुळे सोपे झाले आहे. मागील काही दिवसांत या कॅमेऱ्यांच्या मदतीने संशयित हालचालींचा मागोवा घेण्यात आणि गुन्हेगारांना पकडण्यात पोलिसांना महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे.
उपक्रम प्रभावी ठरेल
समाजोपयोगी असलेल्या या उपक्रमामुळे सफाळे व परिसरातील व्यावसायिक यांच्यामध्ये सुरक्षेबद्दल भावना वाढली असून गुन्हेगारांवर वचक आणण्याचा पोलिसांचा हा प्रयत्न आगामी दिवसांत आणखी प्रभावी ठरेल, असा विश्वास सफाळे परिसरातील नागरिकांमार्फत व्यक्त होत आहे.
