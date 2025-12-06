मुंबई-गोवा महामार्गावरील पर्यायी मार्गासाठी आंदोलन
मंत्री भरत गोगावलेंच्या मध्यस्तीने आंदोलन थांबविले
रोहा ता.६ (बातमीदार) ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील आंबेवाडी वरसगांव बाजारपेठेत उड्डाण पुलाचे काम सुरू आहे. यामुळे परिसरातील बाजारपेठेत खरेदी विक्री, शाळा, महाविद्यालयात ये-जा करण्यासाठी कोणताही पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. त्यातच व्यापारी वर्गाचेदेखील नुकसान होत आहे. त्यामुळे दोन ठिकाणी पर्यायी मार्ग बांधून द्या, यासाठी व्यापाऱ्यांनी दोन तास बाजारपेठेत बंद करून आपल्या भावना व्यक्त करत जनआक्रोश आंदोलन छेडले. या दरम्यान मंत्री भरत गोगावले यांच्या मध्यस्तीने सकारात्मक चर्चा करून आंदोलन थांबविण्यात आले.
आंबेवाडी नाक्यावर पर्यायी मार्ग उपलब्ध व्हावे, यासाठी व्यापारी मंडळाने आक्रमक भूमिका घेत बाजारपेठ बंद ठेऊन लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले. या घटनेची माहिती समजताच मंत्री भरत गोगावले यांनी तत्काळ घटनास्थळ गाठले. या वेळी ग्रामस्थांना शांततेचे आवाहन करत एन.एच.आयचे अधिकारी निखिल कुमार यांच्याशी दूरध्वनी वरून चर्चा केली. आंबेवाडी बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांची समस्या जाणून घ्या, त्यासाठी त्यांना दोन अंडरपास रस्ते गरजेचे आहेत. यामुळे तुम्ही ज्या ठिकाणी अंडरपास रस्ता पाहिजे ती जागा शिल्लक ठेवून पुढील काम सुरू ठेवा, मी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा करतो. यासाठी १५ दिवसाची मुद्दत देण्यात यावी. स्थानिक रहिवाशांना सुविधा मिळणे गरजेचे आहे, असे या वेळी गोगावले यांनी अधिकारीवर्गाला ठणकावून सांगितले. यावेळी संजय कुर्ले, गणेश शिंदे, महेंद्र वाचकवडे, चंद्रकांत लोखंडे,चंद्रकांत जाधव यांच्यासह असंख्य व्यापारी, रहिवाशी, मिनिडोअर, टेम्पो संघटनेचे असंख्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
कोट : आंबेवाडी बाजारपेठेत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यलय,जेष्ठ नागरिक सभागृह,अंबरसावंत मंदिर,अंगणवाडी असल्यामुळे या मार्गाकडे जाण्यासाठी अंडरपास रस्ता नसल्यामुळे या नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागणार आहे.तसेच पलीकडे स्मशान भूमी,व्यावसायिकांच्या दुकानात,तसेच इतर ठिकाणी जाण्यासाठी अंडरपास रस्ता पाहिजे होता. यासाठी संबंधित हायवेच्या अधिकारी यांनी येथील नागरिकांना विश्वासात घेऊन जनसुनावणी घ्यायला पाहिजे होती.यासाठी येथील नागरिकांनी निवेदन दिले.मात्र या निवेदननाला संबधित अधिकारी वर्गाने केराची टोपली दाखवली.
