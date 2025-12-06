कशेणे गावातील रहिवाशांची घरे होणार अधिकृत
महसूल विभागाला ग्रामस्थांचे निवेदन; वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्न निकालात
माणगाव, ता. ६ (वार्ताहर) : तालुक्यातील तळाशेत ग्रुप ग्रामपंचायतीतील कशेणे गावातील शेकडो रहिवाशांना दीर्घकाळापासून भेडसावत असलेला घर नियमितीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेकांची घरे वर्षानुवर्षे सरकारी गुरचरण जमिनीत येत असल्याने त्यांच्या मालकी हक्काच्या विविध टप्प्यांवर प्रशासकीय अडथळे उभे राहत होते. नागरिकांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर भाजपने पुढाकार घेतला असून समाधानकारक तोडगा निघण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्वांसाठी घरे हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय राबवला. ३१ डिसेंबर २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर उभारलेल्या निवासी घरांना नियमन करण्यासाठी काढलेल्या शासकीय अध्यादेशामुळे अनेकांना मोठा दिलासा मिळाला. या पार्श्वभूमीवर कशेणे ग्रामस्थांचाही दीर्घकाळाचा प्रश्न सुटण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. भाजपचे युवक जिल्हाध्यक्ष व महायुतीचे युवानेते नीलेश थोरे यांनी या कामाची धुरा स्वीकारत देवेंद्र मुंढे यांच्या सहकार्याने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला. त्यांनी संबंधित लाभार्थी ग्रामस्थांसह उपविभागीय अधिकारी प्रांताधिकारी डॉ. संदीपान सानप, नायब तहसीलदार विपुल ढुमे, पंचायत समिती बीडीओ शुभदा पाटील-कुलकर्णी, अतिरिक्त बीडीओ जाधव, भूमिअभिलेख कार्यालयाचे संजय जावरे आणि तळाशेत ग्रामपंचायत प्रशासक गोल्हार यांची भेट घेऊन घरे नियमनाच्या मागणीचे निवेदन अधिकाऱ्यांना सादर केले. या भेटीत प्रांताधिकारी डॉ. सानप यांनी सविस्तर माहिती घेऊन बीडीओंना तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या घरांना अधिकृत मान्यता मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
