जव्हार पर्यटनाला चालना देण्याची गरज
जव्हार पर्यटनाला चालना देण्याची गरज
पर्यटन सुविधांच्या अभावामुळे विकास रखडला
पालघर, ता. ६ डिसेंबर :‘मिनी महाबळेश्वर’ म्हणून ओळखले जाणारे जव्हार पर्यटनक्षेत्र निसर्गसौंदर्य, धबधबे, आदिवासी संस्कृती आणि ऐतिहासिक वारसा यामुळे प्रसिद्ध असले तरी आवश्यक सुविधा, नियोजन आणि प्रचाराचा अभाव यामुळे पर्यटन विकास मागे पडत आहे.
जव्हारमध्ये जय विलास पॅलेस, दाभोसा व काळमांडवी धबधबा, जयसागर-खडखड डॅम, हनुमान पॉइंट, कोकणकडा, सनसेट पॉइंट यांसह वारली कलेचे अनोखे आकर्षण आहे. रस्ते, वाहतूक, निवासव्यवस्था, स्वच्छतागृहे, गाईड सेवा, परवडणारी सरकारी निवास व्यवस्था यांचा मात्र अभाव जाणवतो.
मुंबई आणि पालघरपासून जव्हार अगदी जवळ असूनही हॉटेल, लॉज, भोजनालये, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, परवडणारी सरकारी निवासव्यवस्था यांचा तुटवडा जाणवतो. ठिकठिकाणी माहिती फलक, प्रशिक्षित गाइड, पर्यटनस्थळांवरील सुरक्षा आणि पार्किंग सुविधा कमी असल्याने अनेक पर्यटक एकाच दिवशी दर्शन करून परत जातात. त्यामुळे पर्यटनाचे आर्थिक फायदे स्थानिकांना अपेक्षेप्रमाणे मिळत नाहीत.
जव्हार हे वारली कलेचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. या कलेला प्रोत्साहन, स्थानिक कलाकारांना बाजारपेठ उपलब्ध करणे आणि होमस्टे सुरू करण्यासाठी मदत मिळाल्यास पर्यटनासह स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. जव्हार पर्यटनाला सुयोग्य नियोजन व सुविधा मिळाल्यास ते राज्यातील प्रमुख पर्यटन केंद्र म्हणून आणखी प्रभावीपणे उभे राहू शकते.
कोट
जिल्ह्यातील पर्यटनाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यटन विकास समिती स्थापन केली आहे. त्याअंतर्गत पर्यटकांना आवश्यक सुविधा समावेश असलेल्या पर्यटनाचा शाश्वत विकास आराखडा तयार केला आहे. काही कामे प्रास्तावितही केली आहेत.
- प्रशांत भामरे, सदस्य सचिव, जिल्हा पर्यटन विकास समिती, पालघर
चौकट
काय आवश्यक?
- इको-टुरिझमसारखे दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपक्रम
- होमस्टे व फार्मस्टे संकल्पनेला प्रोत्साहन
- दाभोसा, जयविलास पॅलेस व इतर प्रमुख स्थळांवर पायाभूत सुविधा
- वारली कलेसाठी व्यासपीठ, प्रदर्शन व विक्री केंद्रे
-स्थानिक युवकांसाठी पर्यटन मार्गदर्शक प्रशिक्षण
- महिलांसाठी स्वयंरोजगार व खाद्यपदार्थ व्यवसायाची संधी
चौकट
संभाव्य फायदे
- स्थानिक युवकांसाठी रोजगार निर्मिती
- वारली कलाकारांना बाजारपेठ
- हॉटेल, भोजनालय, वाहतूक क्षेत्रांना चालना
- महिलांच्या स्वयंरोजगाराची वाढ
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.