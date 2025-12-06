भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अलिबागमध्ये अभिवादन
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अलिबागमध्ये अभिवादन
अलिबाग, ता. ६ (वार्ताहर) ः भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त शनिवारी (ता. ६) ठिकठिकाणी अभिवादन करण्यात आले. अलिबाग शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला आमदार महेंद्र दळवी, माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांच्यासह अनुयायांनी पुष्पहार अर्पण केला.
जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या संस्था, संघटनांच्या वतीने महामानवाच्या पुतळ्यास व प्रतिमेस पुष्पहार घालून अभिवादन करण्यात आले. रायगड जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये मध्यरात्री मेणबत्ती प्रज्ज्वलित करून महामानवाला अभिवादन करण्यात आले. काही ठिकाणी सकाळी बुद्ध विहारांमध्ये तथागत गौतम बुद्ध व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास व प्रतिमेस पुष्हार घालून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी बुद्धवंदना घेण्यात आली. अलिबागमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास आमदार महेंद्र दळवी, माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक, शेकाप राज्य महिला आघाडी प्रमुख तथा माजी उपनगराध्यक्षा ॲड. मानसी म्हात्रे, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप नाईक यांच्या हस्ते पुष्पहार घालून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी भारतीय बौद्ध महासभा आणि बौद्धजन पंचायत समितीचे आजी-माजी पदाधिकारी, महिला व अनुयायी उपस्थित होते.
