महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त कॅन्डल मार्च

उरण, ता. ७ (वार्ताहर) ः भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ६९व्या महापरिनिर्वाणदिनी बौद्ध पंचायत उरण शाखा नंबर ८४३ आणि रमाई महिला मंडळ उरण यांच्या वतीने कॅन्डल मार्च काढण्यात आला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त उरण शहरात शुक्रवारी (ता. ५) सायंकाळी शाखा अध्यक्ष प्रकाश कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅण्डल मार्च काढण्यात आला. हातात मेणबत्त्या घेत शेकडो नागरिक, विद्यार्थी, विविध सामाजिक संघटना आणि महिला आपापल्या परिसरातून मुख्य शहर मार्गावर एकत्र आले. जरीमरी मंदिरमार्गे, बाजारपेठ, पालवी हॉस्पिटलपासून राजपाल नाका, गणपती चौक, विमला तलाव गांधी चौक परिसरातून हा मार्च मार्गस्थ झाला. या वेळी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष भावना घाणेकर यांच्यासह महिला, नागरिक उपस्थित होते.
